Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране

"У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы", - заявил лидер страны, отвечая на вопрос про возможность размещения авиабазы США на территории Киргизии после вывода войск антитеррористической коалиции из Афганистана.