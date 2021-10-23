https://ria.ru/20211023/kirgiziya-1755930014.html
Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране - РИА Новости, 23.10.2021
Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
Киргизия не будет размещать у себя на территории авиабазу США, сообщил в субботу на пресс-конференции президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:18
2021-10-23T12:18
2021-10-23T12:18
сша
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Киргизия не будет размещать у себя на территории авиабазу США, сообщил в субботу на пресс-конференции президент республики Садыр Жапаров.
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сша, киргизия, садыр жапаров, россия
Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
Садыр Жапаров: Киргизия не будет размещать у себя на территории авиабазу США