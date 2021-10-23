https://ria.ru/20211023/khimzavod-1755908311.html

При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека

При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека - РИА Новости, 23.10.2021

При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате взрыва на химзаводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, сообщает в субботу Центральное... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:14

2021-10-23T07:14

2021-10-23T07:39

в мире

китай

пекин

внутренняя монголия

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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате взрыва на химзаводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.Взрыв произошел в пятницу около 23.00 по местному времени (18.00 мск) на заводе компании Zhonggao Chemical в промышленном парке "Баинь Аобао" в аймаке Алашань.Пожар удалось потушить в 23.50 (18.50 мск), всем пострадавшим оказана медицинская помощь, один находится в тяжелом состоянии, двое получили незначительные травмы.Причина пожара пока не установлена, ведется расследование.

https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html

китай

пекин

внутренняя монголия

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в мире, китай, пекин, внутренняя монголия