https://ria.ru/20211023/khimzavod-1755908311.html
При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека
При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека - РИА Новости, 23.10.2021
При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате взрыва на химзаводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, сообщает в субботу Центральное... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:14
2021-10-23T07:14
2021-10-23T07:39
в мире
китай
пекин
внутренняя монголия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:501:4811:3207_1920x0_80_0_0_19522999b9b3cbfae5f8c3b98df8036b.jpg
ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате взрыва на химзаводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.Взрыв произошел в пятницу около 23.00 по местному времени (18.00 мск) на заводе компании Zhonggao Chemical в промышленном парке "Баинь Аобао" в аймаке Алашань.Пожар удалось потушить в 23.50 (18.50 мск), всем пострадавшим оказана медицинская помощь, один находится в тяжелом состоянии, двое получили незначительные травмы.Причина пожара пока не установлена, ведется расследование.
https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html
китай
пекин
внутренняя монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_268:0:4544:3207_1920x0_80_0_0_fec7d600bf23cec918128c844b38a175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, внутренняя монголия
07:14 23.10.2021 (обновлено: 07:39 23.10.2021)
При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека
При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека, трое пострадали