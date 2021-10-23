https://ria.ru/20211023/khalk-1755948667.html

Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой

Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой - РИА Новости, 23.10.2021

Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в субботу новый мировой рекорд: отбуксировал пожарную... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:41

2021-10-23T15:41

2021-10-23T15:41

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сергей агаджанян

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в субботу новый мировой рекорд: отбуксировал пожарную машину КАМАЗ весом более 14 тонн, сообщил РИА Новости президент федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Он сам зафиксировал рекорд в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России.По его словам, еще никто и никогда в истории российского силового экстрима в одиночку не буксировал пожарную машину весом более 14 тонн без использования специальных приспособлений."Сложность еще заключалась в том, что в пожарной машине находилось почти 6 тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперед без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину, раскачиваясь во время буксировки машины. Данный рекорд является очень сложным для выполнения даже искушенным атлетам", - заявил Грищенко.

https://ria.ru/20210524/khalk-1733680556.html

ногинск

россия

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ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сергей агаджанян