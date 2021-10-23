https://ria.ru/20211023/khalk-1755948667.html
Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой
Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой - РИА Новости, 23.10.2021
Русский Халк отбуксировал 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в субботу новый мировой рекорд: отбуксировал пожарную... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T15:41
2021-10-23T15:41
2021-10-23T15:41
ногинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сергей агаджанян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754059664_0:221:960:761_1920x0_80_0_0_6fab82618843c901fe0a91d4f0c383c5.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в субботу новый мировой рекорд: отбуксировал пожарную машину КАМАЗ весом более 14 тонн, сообщил РИА Новости президент федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Он сам зафиксировал рекорд в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России.По его словам, еще никто и никогда в истории российского силового экстрима в одиночку не буксировал пожарную машину весом более 14 тонн без использования специальных приспособлений."Сложность еще заключалась в том, что в пожарной машине находилось почти 6 тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперед без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину, раскачиваясь во время буксировки машины. Данный рекорд является очень сложным для выполнения даже искушенным атлетам", - заявил Грищенко.
https://ria.ru/20210524/khalk-1733680556.html
ногинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754059664_0:150:960:870_1920x0_80_0_0_d559c578b651834746842b963ddeca41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сергей агаджанян
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в субботу новый мировой рекорд: отбуксировал пожарную машину КАМАЗ весом более 14 тонн, сообщил РИА Новости президент федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
Он сам зафиксировал рекорд в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России.
"Русский Халк отбуксировал на 19 метров на 1,27 минуты пожарную машину КАМАЗ весом 14,3 тонны, тем самым установив рекорд России по буксировке без использования специальных приспособлений. Помимо этого, во время буксировки пожарной машины атлет надул до разрыва две медицинские грелки подряд. Как всегда в своих номерах он совместил две дисциплины силового экстрима: спортивный - буксировку и сценический - разрушение предметов", - сказал Грищенко.
По его словам, еще никто и никогда в истории российского силового экстрима в одиночку не буксировал пожарную машину весом более 14 тонн без использования специальных приспособлений.
"Сложность еще заключалась в том, что в пожарной машине находилось почти 6 тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперед без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину, раскачиваясь во время буксировки машины. Данный рекорд является очень сложным для выполнения даже искушенным атлетам", - заявил Грищенко.