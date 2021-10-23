https://ria.ru/20211023/kazn-1755960318.html

В ЕС призвали Сирию отменить смертную казнь

В ЕС призвали Сирию отменить смертную казнь - РИА Новости, 23.10.2021

В ЕС призвали Сирию отменить смертную казнь

Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики, заявил в субботу официальный представитель Европейской РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:44

2021-10-23T17:44

2021-10-23T17:44

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казнь

сирия

евросоюз

европейская внешнеполитическая служба

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.Ранее сирийский минюст сообщил, что двадцать четыре человека, признанных виновными в поджоге лесов в 2020 году, были казнены в среду."ЕС осуждает недавнюю казнь 24 человек, которых приговорили по обвинению в терроризме за причастность к поджогам лесов в прибрежных районах Сирии в сентябре-октябре 2020 года", - отмечается в заявлении.В начале осени 2020 года крупные лесные пожары были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама. Лица, причастные к пожарам, были установлены сирийскими правоохранительными органами в конце прошлого года. По данным министерства внутренних дел Сирии, число пожаров тогда достигло 187, огонь затронул 280 деревень и поселений. Жертвами пожаров стали три человека.

https://ria.ru/20211010/kazn-1753900981.html

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в мире, казнь, сирия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба