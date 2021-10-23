В ЕС призвали Сирию отменить смертную казнь
Евросоюз призвал Сирию упразднить смертную казнь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
"Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания", - говорится в письменном заявлении представителя ЕС.
Ранее сирийский минюст сообщил, что двадцать четыре человека, признанных виновными в поджоге лесов в 2020 году, были казнены в среду.
"ЕС осуждает недавнюю казнь 24 человек, которых приговорили по обвинению в терроризме за причастность к поджогам лесов в прибрежных районах Сирии в сентябре-октябре 2020 года", - отмечается в заявлении.
В начале осени 2020 года крупные лесные пожары были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама. Лица, причастные к пожарам, были установлены сирийскими правоохранительными органами в конце прошлого года. По данным министерства внутренних дел Сирии, число пожаров тогда достигло 187, огонь затронул 280 деревень и поселений. Жертвами пожаров стали три человека.
10 октября, 17:16В ЕС призвали Минск отменить смертную казнь