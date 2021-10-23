19:35 23.10.2021 (обновлено: 21:27 23.10.2021)
Прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова в январе, заявила адвокат
Адвокат: Исмаилову дали убежище в Черногории из-за уголовного преследования в России
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Адвокат Марина Русакова, представляющая интересы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, назвала необоснованным дело против ее подзащитного, возбужденное в России.
"Тельман Исмаилов получил политическое убежище из-за его необоснованного преследования", — заявила она РИА Новости.
Она добавила, что по данному вопросу было несколько слушаний — так называемых интервью, в которых Тельман Исмаилов давал объяснение. Русакова отметила, что прокуратура Цюриха закрыла уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя еще 5 января 2021 года. По ее словам, полный текст решения о предоставлении политического убежища защита получит 28 октября.
Русакова отметила, что дело возбудили после предоставления недостоверных сведений БМ-Банком, который утверждал об отмывании двух миллионов долларов Исмаиловым, однако спустя три года, после проверки движения банковских средств дело закрыли, а ее подзащитный получил компенсацию. Кроме того, она указала, что были представлены ложные сведения, согласно которым Исмаилова пытались привлечь в качестве обвиняемого к убийству предпринимателей Владимира Савкина, Юрия Брылева, похищению певца Авраама Руссо.
Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов накануне получил политическое убежище в Черногории, он находится на свободе.
Пресс-служба российской Генпрокуратуры ранее сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании банкира Игоря Чуяна. В начала октября миллиардер арестован судом Подгорицы.
Тельмана и его брат Вагифа ранее объявили в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.