https://ria.ru/20211023/ismailov-1755969062.html

Прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова в январе, заявила адвокат

Прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова в январе, заявила адвокат - РИА Новости, 23.10.2021

Прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова в январе, заявила адвокат

Адвокат Марина Русакова, представляющая интересы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, назвала необоснованным дело против ее подзащитного,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:35

2021-10-23T19:35

2021-10-23T21:27

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Адвокат Марина Русакова, представляющая интересы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, назвала необоснованным дело против ее подзащитного, возбужденное в России.Она добавила, что по данному вопросу было несколько слушаний — так называемых интервью, в которых Тельман Исмаилов давал объяснение. Русакова отметила, что прокуратура Цюриха закрыла уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя еще 5 января 2021 года. По ее словам, полный текст решения о предоставлении политического убежища защита получит 28 октября.Русакова отметила, что дело возбудили после предоставления недостоверных сведений БМ-Банком, который утверждал об отмывании двух миллионов долларов Исмаиловым, однако спустя три года, после проверки движения банковских средств дело закрыли, а ее подзащитный получил компенсацию. Кроме того, она указала, что были представлены ложные сведения, согласно которым Исмаилова пытались привлечь в качестве обвиняемого к убийству предпринимателей Владимира Савкина, Юрия Брылева, похищению певца Авраама Руссо.Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов накануне получил политическое убежище в Черногории, он находится на свободе.Пресс-служба российской Генпрокуратуры ранее сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании банкира Игоря Чуяна. В начала октября миллиардер арестован судом Подгорицы.Тельмана и его брат Вагифа ранее объявили в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755938099.html

https://ria.ru/20211021/biznesmen-1755579583.html

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подгорица (город), черногория, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, россия