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Исмаилов получил политическое убежище в Черногории
Исмаилов получил политическое убежище в Черногории - РИА Новости, 23.10.2021
Исмаилов получил политическое убежище в Черногории
Черногория предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и не выдаст его России, следует из решения Высшего суда в... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:07
2021-10-23T10:50
в мире
черногория
тельман исмаилов
мвд черногории
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БЕЛГРАД, 23 окт — РИА Новости. Черногория предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и не выдаст его России, следует из решения Высшего суда в Подгорице, которое цитирует издание Vijesti.Судья-следователь Высшего суда Владимир Новович постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. Он пояснил, что причин держать его под стражей больше нет, так как МВД одобрило запрос бизнесмена и утвердило его право на пребывание в Черногории. "Из обоснования предоставленного решения очевидно, что обвиняемому предоставлена международная защита из-за существования гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений", — цитирует портал решение судьи.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности его главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент центра мелкооптовой торговли в Москве. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России их обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей. Исполнителя преступления Мехмана Керимова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима, братьев Исмаиловых арестовали заочно.В начале октября бизнесмена задержали в Подгорице. Российская Генпрокуратура направила в Черногорию запрос о его экстрадиции.
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в мире, черногория, тельман исмаилов, мвд черногории, россия
10:07 23.10.2021 (обновлено: 10:50 23.10.2021)
 
Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Vijesti: Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории из-за "политических гонений"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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БЕЛГРАД, 23 окт — РИА Новости. Черногория предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и не выдаст его России, следует из решения Высшего суда в Подгорице, которое цитирует издание Vijesti.

"Лицо, которому одобрено убежище, не может быть выдано, одобренное убежище является абсолютным препятствием для экстрадиции", — говорится в сообщении.

Судья-следователь Высшего суда Владимир Новович постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. Он пояснил, что причин держать его под стражей больше нет, так как МВД одобрило запрос бизнесмена и утвердило его право на пребывание в Черногории.
"Из обоснования предоставленного решения очевидно, что обвиняемому предоставлена международная защита из-за существования гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений", — цитирует портал решение судьи.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности его главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент центра мелкооптовой торговли в Москве. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России их обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей. Исполнителя преступления Мехмана Керимова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима, братьев Исмаиловых арестовали заочно.
В начале октября бизнесмена задержали в Подгорице. Российская Генпрокуратура направила в Черногорию запрос о его экстрадиции.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
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Тельман Исмаилов отпущен на свободу по решению черногорского суда
 
В миреЧерногорияТельман ИсмаиловМВД ЧерногорииРоссия
 
 
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