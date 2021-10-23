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Новое оружие России
https://ria.ru/20211023/iskander-e-1755905826.html
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика - РИА Новости, 23.10.2021
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:44
2021-10-23T09:29
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
ростех
высокоточные комплексы
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники."Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны", — сказал Оздоев.Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции."Искандер-Э" разработан Конструкторским бюро машиностроения. Боевая машина предназначена для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях чуть меньше 300 километров. Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э.
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безопасность, армия, москва, ростех, высокоточные комплексы, россия
03:44 23.10.2021 (обновлено: 09:29 23.10.2021)
 
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

"Ростех": "Искандер-Э" точно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники.
"Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны", — сказал Оздоев.
Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции.

"После того как ракета пришла точно в "крест", аплодисменты долго не стихали", — сказал представитель КБМ.

"Искандер-Э" разработан Конструкторским бюро машиностроения. Боевая машина предназначена для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях чуть меньше 300 километров. Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э.
Пуск крылатой ракеты Оникс - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:06Новое оружие России
Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияМоскваРостехВысокоточные комплексыРоссия
 
 
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