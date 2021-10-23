https://ria.ru/20211023/iskander-e-1755905826.html
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика - РИА Новости, 23.10.2021
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:44
2021-10-23T03:44
2021-10-23T09:29
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
ростех
высокоточные комплексы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155566/33/1555663385_119:0:3014:1628_1920x0_80_0_0_92946312a19c3b847b90f78607f17c41.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники."Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны", — сказал Оздоев.Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции."Искандер-Э" разработан Конструкторским бюро машиностроения. Боевая машина предназначена для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях чуть меньше 300 километров. Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э.
https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578141234_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_222e9ecb30b8da69eb058665fb0ba888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, армия, москва, ростех, высокоточные комплексы, россия
03:44 23.10.2021 (обновлено: 09:29 23.10.2021)
"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
"Ростех": "Искандер-Э" точно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика