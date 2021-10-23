https://ria.ru/20211023/iskander-e-1755905826.html

"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика - РИА Новости, 23.10.2021

"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:44

2021-10-23T03:44

2021-10-23T09:29

новое оружие россии

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высокоточные комплексы

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники."Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны", — сказал Оздоев.Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции."Искандер-Э" разработан Конструкторским бюро машиностроения. Боевая машина предназначена для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях чуть меньше 300 километров. Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э.

https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, москва, ростех, высокоточные комплексы, россия