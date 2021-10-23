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Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки
Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки - РИА Новости, 23.10.2021
Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки
Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T08:18
2021-10-23T08:18
экономика
ипотека
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.Кроме того, он отмечает, что стоит учесть затраты на оценку недвижимости и страхование. Также нужно изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года, рассуждает Красильников. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.
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экономика, ипотека
08:18 23.10.2021
 
Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотечного кредита

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
"Выбирая банк для рефинансирования, стоит учесть не только ставку, но и то, насколько комфортно будет обслуживать ипотеку: можно ли платить онлайн, легко ли получить необходимые справки и выписки, есть ли ограничения по досрочному или частично досрочному погашению - в некоторых банках есть ограничения: платить досрочно можно только по определенным дням, связано это, скорее всего, с работами внутренних систем", - посоветовал эксперт.
Кроме того, он отмечает, что стоит учесть затраты на оценку недвижимости и страхование. Также нужно изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.
О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года, рассуждает Красильников. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.
"Рефинансирование - хороший вариант также в случаях, когда хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, когда нужно сменить валюту кредита или когда увеличились расходы семьи, и хочется снизить ежемесячный платеж, избегая реструктуризации", - отметил Красильников.
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