https://ria.ru/20211023/ipoteka-1755910345.html

Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T08:18

2021-10-23T08:18

2021-10-23T08:18

экономика

ипотека

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.Кроме того, он отмечает, что стоит учесть затраты на оценку недвижимости и страхование. Также нужно изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года, рассуждает Красильников. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.

https://realty.ria.ru/20211022/doma-1755852891.html

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2021

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экономика, ипотека