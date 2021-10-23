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В Минэнерго Украины объяснили, почему выгодно сделать скидку на транзит
В Минэнерго Украины объяснили, почему выгодно сделать скидку на транзит - РИА Новости, 23.10.2021
В Минэнерго Украины объяснили, почему выгодно сделать скидку на транзит
Украине выгодно сделать скидку России на транзит газа по своей территории, предлагая транзит дополнительных объемов на спецусловиях, заявила советница министра... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T15:58
2021-10-23T16:18
экономика
природный газ
украина
киев
газпром
елена зеркаль
северный поток — 2
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украине выгодно сделать скидку России на транзит газа по своей территории, предлагая транзит дополнительных объемов на спецусловиях, заявила советница министра энергетики страны Елена Зеркаль."Как и во время рождественских распродаж, выгоду от скидки получает продавец, а не покупатель. Этот ход на самом деле может помочь Украине в вопросе энергетической безопасности. И не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе", - цитирует Зеркаль издание ZN.UA.Как уточнило издание, по ее словам, важно помнить – предложение касается только дополнительных объемов газа, цены на прокачку по действующему контракту никто не собирается менять. Несмотря на кризис Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть."Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", - добавила советница министра.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки газа из РФ.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
https://ria.ru/20211023/gaz-1755913955.html
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экономика, природный газ, украина, киев, газпром, елена зеркаль, северный поток — 2
15:58 23.10.2021 (обновлено: 16:18 23.10.2021)
 
В Минэнерго Украины объяснили, почему выгодно сделать скидку на транзит

Минэнерго Украины: стране выгодно сделать скидку России на транзит газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украине выгодно сделать скидку России на транзит газа по своей территории, предлагая транзит дополнительных объемов на спецусловиях, заявила советница министра энергетики страны Елена Зеркаль.
"Как и во время рождественских распродаж, выгоду от скидки получает продавец, а не покупатель. Этот ход на самом деле может помочь Украине в вопросе энергетической безопасности. И не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе", - цитирует Зеркаль издание ZN.UA.
Как уточнило издание, по ее словам, важно помнить – предложение касается только дополнительных объемов газа, цены на прокачку по действующему контракту никто не собирается менять. Несмотря на кризис Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть.
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"Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", - добавила советница министра.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки газа из РФ.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:54
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ЭкономикаПриродный газУкраинаКиевГазпромЕлена ЗеркальСеверный поток — 2
 
 
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