https://ria.ru/20211023/gaz-1755948258.html

Лидер немецких социал-демократов объяснил скандальное заявление о "Северном потоке – 2"

Лидер немецких социал-демократов объяснил слова о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 23.10.2021

Лидер немецких социал-демократов объяснил скандальное заявление о "Северном потоке – 2"

Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" необходим Берлину, так как российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:39

2021-10-23T15:39

2021-10-23T19:36

германия

еврокомиссия

социал-демократическая партия германии

северный поток — 2

nord stream 2 ag

норберт вальтер-борьянс

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" необходим Берлину, так как российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые источники энергии, заявил руководитель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс в интервью изданию Augsburger Allgemeine.Ранее политик неоднократно публично поддерживал проект. Так, в мае этого года он отметил, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов."В данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. Параллельно с этим, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", — сказал он.По словам сопредседателя СДПГ, независимость достигается не разрывом связей с другими, а путем наращивания наибольшего числа связей с как можно большим количеством партнеров.Партия социал-демократов победила в Германии в сентябре этого года на выборах в бундестаг, получив 25,7 процента голосов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755648743.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-23T15:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, еврокомиссия, социал-демократическая партия германии, северный поток — 2, nord stream 2 ag, норберт вальтер-борьянс, россия