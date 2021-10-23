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https://ria.ru/20211023/gaz-1755948258.html
Лидер немецких социал-демократов объяснил скандальное заявление о "Северном потоке – 2"
Лидер немецких социал-демократов объяснил слова о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 23.10.2021
Лидер немецких социал-демократов объяснил скандальное заявление о "Северном потоке – 2"
Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" необходим Берлину, так как российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T15:39
2021-10-23T19:36
германия
еврокомиссия
социал-демократическая партия германии
северный поток — 2
nord stream 2 ag
норберт вальтер-борьянс
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" необходим Берлину, так как российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые источники энергии, заявил руководитель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс в интервью изданию Augsburger Allgemeine.Ранее политик неоднократно публично поддерживал проект. Так, в мае этого года он отметил, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов."В данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. Параллельно с этим, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", — сказал он.По словам сопредседателя СДПГ, независимость достигается не разрывом связей с другими, а путем наращивания наибольшего числа связей с как можно большим количеством партнеров.Партия социал-демократов победила в Германии в сентябре этого года на выборах в бундестаг, получив 25,7 процента голосов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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германия, еврокомиссия, социал-демократическая партия германии, северный поток — 2, nord stream 2 ag, норберт вальтер-борьянс, россия
15:39 23.10.2021 (обновлено: 19:36 23.10.2021)
 
Лидер немецких социал-демократов объяснил слова о "Северном потоке — 2"

Лидер социал-демократов ФРГ Вальтер-Борьянс поддержал запуск "Северного потока — 2"

© AFP 2021 / Fabian Sommer/PoolЛидер социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс
Лидер социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© AFP 2021 / Fabian Sommer/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" необходим Берлину, так как российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на возобновляемые источники энергии, заявил руководитель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс в интервью изданию Augsburger Allgemeine.
Ранее политик неоднократно публично поддерживал проект. Так, в мае этого года он отметил, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В Германии назвали замену российскому газу
"В данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. Параллельно с этим, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", — сказал он.
По словам сопредседателя СДПГ, независимость достигается не разрывом связей с другими, а путем наращивания наибольшего числа связей с как можно большим количеством партнеров.
Партия социал-демократов победила в Германии в сентябре этого года на выборах в бундестаг, получив 25,7 процента голосов.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
 
ГерманияЕврокомиссияСоциал-демократическая партия ГерманииСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGНорберт Вальтер-БорьянсРоссия
 
 
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