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Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа, заявили в Раде
Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа, заявили в Раде - РИА Новости, 23.10.2021
Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа, заявили в Раде
Молдавия, переживающая энергетический кризис, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, сообщил в Facebook глава комитета... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:41
2021-10-23T14:13
в мире
украина
молдавия
газпром
молдовагаз
андрей герус
россия
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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Молдавия, переживающая энергетический кризис, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, сообщил в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.Он подтвердил, что речь об этом шла накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны."Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности для объектов критической инфраструктуры", — пояснил Герус.О том, что премьер-министр Украины получил такое письмо от молдавской коллеги Наталии Гаврилицы, говорил накануне секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Киев готов помочь Кишиневу, причем передать газ не за деньги, а на условиях возврата.Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Молдавия пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211023/peregovory-1755912424.html
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в мире, украина, молдавия, газпром, молдовагаз, андрей герус, россия
13:41 23.10.2021 (обновлено: 14:13 23.10.2021)
 
Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа, заявили в Раде

Глава комитета Рады Герус: Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Молдавия, переживающая энергетический кризис, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, сообщил в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Он подтвердил, что речь об этом шла накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
"Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности для объектов критической инфраструктуры", — пояснил Герус.
О том, что премьер-министр Украины получил такое письмо от молдавской коллеги Наталии Гаврилицы, говорил накануне секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Киев готов помочь Кишиневу, причем передать газ не за деньги, а на условиях возврата.
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Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Молдавия пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.
На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
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В миреУкраинаМолдавияГазпромМолдовагазАндрей ГерусРоссия
 
 
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