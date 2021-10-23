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Зеленский взял украинцев в газовые заложники
"Техногенная катастрофа": украинцев назвали газовыми заложниками Зеленского - РИА Новости, 23.10.2021
Зеленский взял украинцев в газовые заложники
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T06:03
2021-10-23T06:03
в мире
украина
киев
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владимир зеленский
верховная рада украины
евгений мураев
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате которой страдают рядовые украинцы.По его словам, в стране наблюдается дефицит голубого топлива — в хранилищах не хватает примерно четырех миллиардов кубометров. Однако, как считает спикер, политическая элита не пытается решить эту проблему.Экс-депутат Рады возмутился, что Украина фактически покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз.Политик считает, что президент Владимир Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.Мураев также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев, россия
06:03 23.10.2021
 
"Техногенная катастрофа": украинцев назвали газовыми заложниками Зеленского

Экс-депутат Рады Мураев: украинцы находятся в заложниках глупых решений Зеленского по газу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате которой страдают рядовые украинцы.
По его словам, в стране наблюдается дефицит голубого топлива — в хранилищах не хватает примерно четырех миллиардов кубометров. Однако, как считает спикер, политическая элита не пытается решить эту проблему.
"У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа. — Прим. ред.)", — обратился Мураев к украинцам.
Экс-депутат Рады возмутился, что Украина фактически покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз.

"Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у "Газпрома". Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?", — задался вопросом Мураев.

Политик считает, что президент Владимир Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Мураев также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
01:17
Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России"
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвгений МураевРоссия
 
 
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