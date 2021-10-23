https://ria.ru/20211023/gaz-1755907544.html

Зеленский взял украинцев в газовые заложники

"Техногенная катастрофа": украинцев назвали газовыми заложниками Зеленского - РИА Новости, 23.10.2021

Зеленский взял украинцев в газовые заложники

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T06:03

2021-10-23T06:03

2021-10-23T06:03

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верховная рада украины

евгений мураев

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате которой страдают рядовые украинцы.По его словам, в стране наблюдается дефицит голубого топлива — в хранилищах не хватает примерно четырех миллиардов кубометров. Однако, как считает спикер, политическая элита не пытается решить эту проблему.Экс-депутат Рады возмутился, что Украина фактически покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз.Политик считает, что президент Владимир Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.Мураев также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.

https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html

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киев

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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев, россия