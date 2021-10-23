"Техногенная катастрофа": украинцев назвали газовыми заложниками Зеленского
Экс-депутат Рады Мураев: украинцы находятся в заложниках глупых решений Зеленского по газу
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" обвинил действующую власть в Киеве в недальновидной газовой политике, в результате которой страдают рядовые украинцы.
По его словам, в стране наблюдается дефицит голубого топлива — в хранилищах не хватает примерно четырех миллиардов кубометров. Однако, как считает спикер, политическая элита не пытается решить эту проблему.
"У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа. — Прим. ред.)", — обратился Мураев к украинцам.
"Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у "Газпрома". Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?", — задался вопросом Мураев.
Политик считает, что президент Владимир Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Мураев также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.