https://ria.ru/20211023/dtp-1755968404.html
На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.10.2021
На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
Столкновение пяти автомобилей произошло на Краснодонской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T19:26
2021-10-23T19:26
2021-10-23T21:41
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Столкновение пяти автомобилей произошло на Краснодонской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что объезд осуществляется по встречной полосе, при возможности рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.Движение после столкновения 5 автомобилей на Краснодонской улице в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
19:26 23.10.2021 (обновлено: 21:41 23.10.2021)
На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
В Москве на Краснодонской улице произошло столкновение пяти автомобилей
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Столкновение пяти автомобилей произошло на Краснодонской улице в Москве
, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объезд осуществляется по встречной полосе, при возможности рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
Движение после столкновения 5 автомобилей на Краснодонской улице в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.