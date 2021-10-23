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На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.10.2021

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП

Столкновение пяти автомобилей произошло на Краснодонской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:26

2021-10-23T19:26

2021-10-23T21:41

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Столкновение пяти автомобилей произошло на Краснодонской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что объезд осуществляется по встречной полосе, при возможности рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.Движение после столкновения 5 автомобилей на Краснодонской улице в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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2021

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происшествия, москва, россия