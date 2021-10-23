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В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек - РИА Новости, 23.10.2021
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек
Девять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка, сообщили РИА Новости в областной службе... РИА Новости, 23.10.2021
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происшествия
дтп
саратов
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САРАТОВ, 23 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) в пятницу на улице Шехурдина.На месте аварии работают спасатели областной и городской служб спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются, добавил он.Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, автомобили Ford, ВАЗ-2199, ВАЗ-2111, ВАЗ-2110, Kia Rio, Renault и три Lada Priora столкнулись на улице Шехурдина напротив дома 2/4, корпус 1.
саратов
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60
ДТП с автобусом во Владимирской области
Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.
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происшествия, дтп, саратов, россия
00:12 23.10.2021 (обновлено: 12:10 23.10.2021)
 
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек

При столкновении девяти машин в Саратове пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка

© Фото : ГУ МЧС по Саратовской областиДТП с участием девяти автомобилей в Саратове
ДТП с участием девяти автомобилей в Саратове - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области
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САРАТОВ, 23 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) в пятницу на улице Шехурдина.
"Произошло столкновение девяти автомобилей. В результате ДТП из ВАЗ-2111 пострадали мужчина и женщина, из Ford - двое мужчин, из ВАЗ-21099 - девочка пяти лет. Все пострадавшие госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
На месте аварии работают спасатели областной и городской служб спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются, добавил он.
Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, автомобили Ford, ВАЗ-2199, ВАЗ-2111, ВАЗ-2110, Kia Rio, Renault и три Lada Priora столкнулись на улице Шехурдина напротив дома 2/4, корпус 1.
 
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