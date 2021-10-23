https://ria.ru/20211023/dtp-1755898729.html
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек - РИА Новости, 23.10.2021
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек
Девять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка, сообщили РИА Новости в областной службе... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T00:12
2021-10-23T00:12
2021-10-23T12:10
происшествия
дтп
саратов
россия
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САРАТОВ, 23 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) в пятницу на улице Шехурдина.На месте аварии работают спасатели областной и городской служб спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются, добавил он.Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, автомобили Ford, ВАЗ-2199, ВАЗ-2111, ВАЗ-2110, Kia Rio, Renault и три Lada Priora столкнулись на улице Шехурдина напротив дома 2/4, корпус 1.
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ДТП с автобусом во Владимирской области
Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.
2021-10-23T00:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, дтп, саратов, россия
00:12 23.10.2021 (обновлено: 12:10 23.10.2021)
В ДТП с участием девяти машин в Саратове пострадали пять человек
При столкновении девяти машин в Саратове пострадали четверо взрослых и пятилетняя девочка