https://ria.ru/20211023/dom-1755913672.html

Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре

Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре - РИА Новости, 23.10.2021

Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре

Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:42

2021-10-23T09:42

2021-10-23T10:34

распространение коронавируса

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти 18% задумали съездить к родным и близким, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Около 24,1% граждан России намерены подрабатывать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще 17,9% россиян планируют навестить родных и близких, 14,9% — отправиться в путешествие, а 5,6% собираются заняться самообразованием. Примерно 3,2% респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду", - выяснили эксперты. Между тем больше трети населения (34,3%) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят провести время за отдыхом, указали эксперты.При этом более половины (56%) проведут большую часть нерабочих дней дома, а примерно 29,1% поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный (9,4%) решил отправиться в путешествие по России, а 5,5% - либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.Кроме того, каждый четвертый гражданин (26%) собирается последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а оставшиеся 74% не готовы чётко соблюдать эти рекомендации. Примерно половина участников опроса (48,5%) допустила, что во время вынужденных каникул будет чаще обычного совершать покупки в онлайн-магазинах и пользоваться услугами курьерских служб. По мнению 39,1% опрошенных, их потребительские привычки не изменятся. Остальные 12,4% респондентов затруднились с ответом.Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах РФ.

https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html

https://ria.ru/20211022/osetiya-1755887401.html

https://ria.ru/20211022/aviabilety-1755781073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, новости - туризм