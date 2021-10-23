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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/dom-1755913672.html
Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре
Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре - РИА Новости, 23.10.2021
Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре
Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T09:42
2021-10-23T10:34
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти 18% задумали съездить к родным и близким, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Около 24,1% граждан России намерены подрабатывать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще 17,9% россиян планируют навестить родных и близких, 14,9% — отправиться в путешествие, а 5,6% собираются заняться самообразованием. Примерно 3,2% респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду", - выяснили эксперты. Между тем больше трети населения (34,3%) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят провести время за отдыхом, указали эксперты.При этом более половины (56%) проведут большую часть нерабочих дней дома, а примерно 29,1% поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный (9,4%) решил отправиться в путешествие по России, а 5,5% - либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.Кроме того, каждый четвертый гражданин (26%) собирается последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а оставшиеся 74% не готовы чётко соблюдать эти рекомендации. Примерно половина участников опроса (48,5%) допустила, что во время вынужденных каникул будет чаще обычного совершать покупки в онлайн-магазинах и пользоваться услугами курьерских служб. По мнению 39,1% опрошенных, их потребительские привычки не изменятся. Остальные 12,4% респондентов затруднились с ответом.Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах РФ.
https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html
https://ria.ru/20211022/osetiya-1755887401.html
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, новости - туризм
09:42 23.10.2021 (обновлено: 10:34 23.10.2021)
 
Россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре

Центр "Синергия": более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней дома

© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина покупает лекарства в одной из аптек в Тбилиси
Женщина покупает лекарства в одной из аптек в Тбилиси
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти 18% задумали съездить к родным и близким, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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"Около 24,1% граждан России намерены подрабатывать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще 17,9% россиян планируют навестить родных и близких, 14,9% — отправиться в путешествие, а 5,6% собираются заняться самообразованием. Примерно 3,2% респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду", - выяснили эксперты. Между тем больше трети населения (34,3%) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят провести время за отдыхом, указали эксперты.
При этом более половины (56%) проведут большую часть нерабочих дней дома, а примерно 29,1% поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный (9,4%) решил отправиться в путешествие по России, а 5,5% - либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.
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Кроме того, каждый четвертый гражданин (26%) собирается последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а оставшиеся 74% не готовы чётко соблюдать эти рекомендации. Примерно половина участников опроса (48,5%) допустила, что во время вынужденных каникул будет чаще обычного совершать покупки в онлайн-магазинах и пользоваться услугами курьерских служб. По мнению 39,1% опрошенных, их потребительские привычки не изменятся. Остальные 12,4% респондентов затруднились с ответом.
Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах РФ.
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