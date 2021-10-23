09:30 23.10.2021 (обновлено: 10:48 23.10.2021)
Эксперт допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года
Эксперт Александров допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доллар может достигнуть отметки в районе 73 рублей к концу года при снижении к тому времени цен на энергоносители и ожидаемом процессе сворачивания мягкой кредитно-денежной политики в США, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.
Доллар за последние два месяца стал дешевле к нацвалюте РФ ровно на 3,5 рубля, или на 4,7%. Если на выходные и понедельник 21-23 августа официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 74,36 рубля, то на текущие выходные и понедельник он достиг 70,86 рубля.
"Снижение стоимости нефти на фоне спада ажиотажа на рынке энергоносителей и постепенное сокращение программы количественного смягчения в США окажут давление на курс рубля. При таком сценарии будет возможно уже обратное движение курса рубля и ослабление его до отметки 73 рублей за доллар", - считает эксперт.
"Уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с тем, что на физическом рынке нефти нынешний дефицит уступит место профициту. Также спад ажиотажа на энергорынке, особенно в случае тёплой зимы в Европе, усилит в этой ситуации снижение цен на нефть, и будет хорошо, если они удержат район 75 долларов за баррель", - поясняет Александров. Эксперт также говорит, что ФРС США начнёт сворачивание "поддержки" рынков и в конце 2022 года может перейти к подъёму учётной ставки, что приведет к оттоку капитала и с товарных, и с развивающихся рынков.
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"Стоит также обратить внимание на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, регулятор также не исключает возможности дальнейшего ее повышения и готов держать её на повышенном уровне дольше, чем планировал ранее. Рубль отыграл жесткую риторику ЦБ, что символически совпало с краткосрочным пробитием отметки 70 рублей за доллар и срабатыванием стоп-приказов участников рынка, кто играл на понижение рубля", - добавляет также эксперт.
Александров делает вывод, что курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны ЦБ РФ и говорит, что драйверов для его укрепления осталось мало. Он подчеркивает, что негативные факторы скоро могут дать знать о себе и рекомендует быть готовыми к возможности роста курса доллара с целями в районе 72,8-73,2 рубля до конца года.