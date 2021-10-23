https://ria.ru/20211023/dollar-1755912998.html

Эксперт допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года

Эксперт допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года

Доллар может достигнуть отметки в районе 73 рублей к концу года при снижении к тому времени цен на энергоносители и ожидаемом процессе сворачивания мягкой... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:30

2021-10-23T09:30

2021-10-23T10:48

экономика

сша

европа

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

цены на нефть

россия

дмитрий александров

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доллар может достигнуть отметки в районе 73 рублей к концу года при снижении к тому времени цен на энергоносители и ожидаемом процессе сворачивания мягкой кредитно-денежной политики в США, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.Доллар за последние два месяца стал дешевле к нацвалюте РФ ровно на 3,5 рубля, или на 4,7%. Если на выходные и понедельник 21-23 августа официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 74,36 рубля, то на текущие выходные и понедельник он достиг 70,86 рубля."Снижение стоимости нефти на фоне спада ажиотажа на рынке энергоносителей и постепенное сокращение программы количественного смягчения в США окажут давление на курс рубля. При таком сценарии будет возможно уже обратное движение курса рубля и ослабление его до отметки 73 рублей за доллар", - считает эксперт."Уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с тем, что на физическом рынке нефти нынешний дефицит уступит место профициту. Также спад ажиотажа на энергорынке, особенно в случае тёплой зимы в Европе, усилит в этой ситуации снижение цен на нефть, и будет хорошо, если они удержат район 75 долларов за баррель", - поясняет Александров. Эксперт также говорит, что ФРС США начнёт сворачивание "поддержки" рынков и в конце 2022 года может перейти к подъёму учётной ставки, что приведет к оттоку капитала и с товарных, и с развивающихся рынков."Стоит также обратить внимание на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, регулятор также не исключает возможности дальнейшего ее повышения и готов держать её на повышенном уровне дольше, чем планировал ранее. Рубль отыграл жесткую риторику ЦБ, что символически совпало с краткосрочным пробитием отметки 70 рублей за доллар и срабатыванием стоп-приказов участников рынка, кто играл на понижение рубля", - добавляет также эксперт.Александров делает вывод, что курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны ЦБ РФ и говорит, что драйверов для его укрепления осталось мало. Он подчеркивает, что негативные факторы скоро могут дать знать о себе и рекомендует быть готовыми к возможности роста курса доллара с целями в районе 72,8-73,2 рубля до конца года.

https://ria.ru/20211023/valyuta-1755912587.html

https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html

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экономика, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, цены на нефть, россия, дмитрий александров