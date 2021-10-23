https://ria.ru/20211023/dolg-1755957625.html

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ - РИА Новости, 23.10.2021

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ

Трудности с поставками газа в Молдавию возникли по вине Кишинева, который не заплатил за уже полученное топливо, сообщил официальный представитель "Газпрома"... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:12

2021-10-23T17:12

2021-10-23T18:22

экономика

молдавия

газпром

сергей куприянов

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Трудности с поставками газа в Молдавию возникли по вине Кишинева, который не заплатил за уже полученное топливо, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности", — сказал он.Куприянов отметил, что власти страны также не устраивает стоимость топлива по новым условиям, хотя ценообразование полностью соответствует рыночным условиям.При этом он сообщил, что компания готова продлить контракт, если Кишинев погасит задолженность."Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу — заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", — добавил Куприянов.По его словам, если этого не произойдет, компания не станет подписывать новое соглашение о поставках с 1 декабря и остановит экспорт топлива в Молдавию. "Здесь нет никакой политики, "Газпром" — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет. <...> Есть границы терпения. Молдавия сама своими руками провоцирует кризис", — сказал он.Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о намерении Кишинева ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на которое оформлены долги."За полученный товар надо платить вовремя", — подчеркнул он.Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Кишинев пока не заключил с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил властям страны справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25 процентов в обмен на долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.

https://ria.ru/20211022/ogon-1755892411.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/peregovory-1755912424.html

https://ria.ru/20211023/gaz-1755938351.html

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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов, россия