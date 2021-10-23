https://ria.ru/20211023/bolduin-1755911958.html
Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных - РИА Новости, 23.10.2021
Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия
Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T09:03
2021-10-23T09:03
2021-10-23T09:22
в мире
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun.Как рассказали изданию друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html
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в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
09:03 23.10.2021 (обновлено: 09:22 23.10.2021)
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных
The Sun: родители застреленной Болдуином оператора Хатчинс требуют разбирательств