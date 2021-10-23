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Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных - РИА Новости, 23.10.2021
Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия
Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T09:03
2021-10-23T09:22
в мире
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun.Как рассказали изданию друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html
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в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
09:03 23.10.2021 (обновлено: 09:22 23.10.2021)
 
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных

The Sun: родители застреленной Болдуином оператора Хатчинс требуют разбирательств

© REUTERS / Swen StudiosКинооператор Галина Хатчинс
Кинооператор Галина Хатчинс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Swen Studios
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun.
Как рассказали изданию друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.
"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить", — поделился один из приятелей Хатчинс.
Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
01:01Культура
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма
По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.
Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.
В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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В миреУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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