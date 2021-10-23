https://ria.ru/20211023/bolduin-1755911958.html

Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия

Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных - РИА Новости, 23.10.2021

Родители застреленной Болдуином женщины требуют возмездия

Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:03

2021-10-23T09:03

2021-10-23T09:22

в мире

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери. Об этом пишет The Sun.Как рассказали изданию друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.

https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755785717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма