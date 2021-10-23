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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211023/beyonc-1755845281.html
Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс
Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс - РИА Новости, 23.10.2021
Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс
Бейонсе записала трек для байопика об отце великих теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард", сообщает New York Post. Композиция называется "Be аlive", она... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:15
2021-10-23T01:16
культура
серена уильямс
бейонсе ноулз
уилл смит
винус уильямс
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бейонсе записала трек для байопика об отце великих теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард", сообщает New York Post. Композиция называется "Be аlive", она звучит в трейлере фильма. Главную роль в картине исполнил Уилл Смит. Он воплотил образ отца Серены и Винус Уильямс. В ролике показано, как он сталкивается с непониманием, но упрямо продолжает идти вперед. Ричард верит, что его дочери добьются успеха в большом спорте и сам тренирует их. "Видеть, как этот фильм (основанный на моей и Винус истории) оживает, было одним из самых крутых впечатлений", — написала в личном микроблоге Серена Уильямс.Сестры Уильямс — знаменитые теннисистки. Они олимпийские чемпионки и неоднократно становились первыми ракетками мира, а также побеждали на Уимблдоне и других престижных турнирах. В российский прокат "Король Ричард" выйдет 18 ноября.
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серена уильямс, бейонсе ноулз, уилл смит, винус уильямс, новости культуры, кино и сериалы
01:15 23.10.2021 (обновлено: 01:16 23.10.2021)
 
Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс

Вышел трейлер фильма "Король Ричард", в нем звучит новая песня Бейонсе

© AP Photo / Frank Micelotta/InvisionБейонсе во время мирового турне в Citi Field
Бейонсе во время мирового турне в Citi Field - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© AP Photo / Frank Micelotta/Invision
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бейонсе записала трек для байопика об отце великих теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард", сообщает New York Post. Композиция называется "Be аlive", она звучит в трейлере фильма.
Главную роль в картине исполнил Уилл Смит. Он воплотил образ отца Серены и Винус Уильямс. В ролике показано, как он сталкивается с непониманием, но упрямо продолжает идти вперед. Ричард верит, что его дочери добьются успеха в большом спорте и сам тренирует их.
"Видеть, как этот фильм (основанный на моей и Винус истории) оживает, было одним из самых крутых впечатлений", — написала в личном микроблоге Серена Уильямс.
Сестры Уильямс — знаменитые теннисистки. Они олимпийские чемпионки и неоднократно становились первыми ракетками мира, а также побеждали на Уимблдоне и других престижных турнирах.
В российский прокат "Король Ричард" выйдет 18 ноября.
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КультураСерена УильямсБейонсе НоулзУилл СмитВинус УильямсНовости культурыКино и сериалы
 
 
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