https://ria.ru/20211023/beyonc-1755845281.html

Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс

Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс - РИА Новости, 23.10.2021

Бейонсе записала трек для байопика об отце теннисисток сестер Уильямс

Бейонсе записала трек для байопика об отце великих теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард", сообщает New York Post. Композиция называется "Be аlive", она... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T01:15

2021-10-23T01:15

2021-10-23T01:16

культура

серена уильямс

бейонсе ноулз

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бейонсе записала трек для байопика об отце великих теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард", сообщает New York Post. Композиция называется "Be аlive", она звучит в трейлере фильма. Главную роль в картине исполнил Уилл Смит. Он воплотил образ отца Серены и Винус Уильямс. В ролике показано, как он сталкивается с непониманием, но упрямо продолжает идти вперед. Ричард верит, что его дочери добьются успеха в большом спорте и сам тренирует их. "Видеть, как этот фильм (основанный на моей и Винус истории) оживает, было одним из самых крутых впечатлений", — написала в личном микроблоге Серена Уильямс.Сестры Уильямс — знаменитые теннисистки. Они олимпийские чемпионки и неоднократно становились первыми ракетками мира, а также побеждали на Уимблдоне и других престижных турнирах. В российский прокат "Король Ричард" выйдет 18 ноября.

https://ria.ru/20210907/beyonce-1748831611.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серена уильямс, бейонсе ноулз, уилл смит, винус уильямс, новости культуры, кино и сериалы