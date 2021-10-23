23:39 23.10.2021 (обновлено: 03:29 24.10.2021)
В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
МИД Германии принял к сведению слова Эрдогана об объявлении послов персонами нон грата
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Посольства 10 стран: Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата. Турецкое внешнеполитическое ведомство пока никак не прокомментировало заявление Эрдогана.
"Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана", - цитирует заявление МИД ФРГ газета Zeit.
В ведомстве добавили, что "в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами".
Ряд немецких политиков уже выступили с критикой в адрес Эрдогана. В частности, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил газете Süddeutsche Zeitung о "невероятной внешнеполитической эскалации". По его словам, турецкий лидер подобным шагом отдаляет свою страну от Европы и Запада.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.