https://ria.ru/20211023/berlin-1755982577.html

В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции

В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции - РИА Новости, 24.10.2021

В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции

Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии, и... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-23T23:39

2021-10-23T23:39

2021-10-24T03:29

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мид германии

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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии, и консультируется с другими странами, заявили в МИД ФРГ.Посольства 10 стран: Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата. Турецкое внешнеполитическое ведомство пока никак не прокомментировало заявление Эрдогана."Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана", - цитирует заявление МИД ФРГ газета Zeit.В ведомстве добавили, что "в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами".Ряд немецких политиков уже выступили с критикой в адрес Эрдогана. В частности, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил газете Süddeutsche Zeitung о "невероятной внешнеполитической эскалации". По его словам, турецкий лидер подобным шагом отдаляет свою страну от Европы и Запада.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20211019/pravozaschitnik-1755126827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мид турции, мид германии