https://ria.ru/20211023/barsy-1755784152.html

На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире - РИА Новости, 23.10.2021

На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T06:52

2021-10-23T06:52

2021-10-23T12:34

туризм

монголия

республика алтай

всемирный фонд дикой природы

новости - туризм

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755778713_0:206:2730:1742_1920x0_80_0_0_60d58b9e7ebde1b041f4fcdbcbc31ce5.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России.Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — предельный возраст для снежного барса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями."WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость", — объяснил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.По его словам, хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше (например, в Монголии), но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.Именно Хоргая был первым из алтайских ирбисов, которого фотоловушки запечатлели в в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Тогда ему уже было как минимум два года. Ирбис стал любимцем ученых и зрителей, его легко узнать по шраму на морде. У основания хвоста Хоргая — особая последовательность пятен: три, два и одно. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.За Гутой фотоловушки следят с 2012-го. Тогда в в кадр попали котята, то есть самке уже было по меньшей мере три года. Она отличается тем, что кончик хвоста у нее не черный, как у большинства ирбисов, а белый. Он загнут, как знак вопроса, и чертит на снегу характерные штрихи, по которым Гуту легко узнать.

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

монголия

республика алтай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, республика алтай, всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, туризм, россия