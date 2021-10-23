Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211023/barsy-1755784152.html
На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире
На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире - РИА Новости, 23.10.2021
На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире
Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T06:52
2021-10-23T12:34
туризм
монголия
республика алтай
всемирный фонд дикой природы
новости - туризм
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755778713_0:206:2730:1742_1920x0_80_0_0_60d58b9e7ebde1b041f4fcdbcbc31ce5.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России.Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — предельный возраст для снежного барса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями."WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость", — объяснил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.По его словам, хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше (например, в Монголии), но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.Именно Хоргая был первым из алтайских ирбисов, которого фотоловушки запечатлели в в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Тогда ему уже было как минимум два года. Ирбис стал любимцем ученых и зрителей, его легко узнать по шраму на морде. У основания хвоста Хоргая — особая последовательность пятен: три, два и одно. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.За Гутой фотоловушки следят с 2012-го. Тогда в в кадр попали котята, то есть самке уже было по меньшей мере три года. Она отличается тем, что кончик хвоста у нее не черный, как у большинства ирбисов, а белый. Он загнут, как знак вопроса, и чертит на снегу характерные штрихи, по которым Гуту легко узнать.
https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html
монголия
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755778713_207:0:2730:1892_1920x0_80_0_0_aa11bb6dbca6fcc87c5c7c337c17a3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
монголия, республика алтай, всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, туризм, россия
06:52 23.10.2021 (обновлено: 12:34 23.10.2021)
 
На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

На Алтае WWF России обнаружил самую пожилую пару снежных барсов в мире

© Фото : WWF РоссииГута на той же территории
Гута на той же территории - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Фото : WWF России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России.
Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — предельный возраст для снежного барса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями.
"WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость", — объяснил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.
По его словам, хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше (например, в Монголии), но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.
Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.
© Фото : WWF РоссииХоргай у камня
Хоргай у камня
1 из 2
Хоргай у камня
© Фото : WWF России
© Фото : WWF РоссииГута на той же территории
Гута на той же территории
2 из 2
Гута на той же территории
© Фото : WWF России
1 из 2
Хоргай у камня
© Фото : WWF России
2 из 2
Гута на той же территории
© Фото : WWF России
Именно Хоргая был первым из алтайских ирбисов, которого фотоловушки запечатлели в в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Тогда ему уже было как минимум два года. Ирбис стал любимцем ученых и зрителей, его легко узнать по шраму на морде. У основания хвоста Хоргая — особая последовательность пятен: три, два и одно. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.
За Гутой фотоловушки следят с 2012-го. Тогда в в кадр попали котята, то есть самке уже было по меньшей мере три года. Она отличается тем, что кончик хвоста у нее не черный, как у большинства ирбисов, а белый. Он загнут, как знак вопроса, и чертит на снегу характерные штрихи, по которым Гуту легко узнать.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
1 марта, 08:00Туризм
День кошек: самые редкие виды в России и мире
 
ТуризмМонголияРеспублика АлтайВсемирный фонд дикой природыНовости - ТуризмТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
10:55Саакашвили сделали переливание крови
10:51Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Лента новостейМолния
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США Саакашвили сделали переливание кровиПравительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны