На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России.Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — предельный возраст для снежного барса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями."WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость", — объяснил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.По его словам, хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше (например, в Монголии), но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.Именно Хоргая был первым из алтайских ирбисов, которого фотоловушки запечатлели в в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Тогда ему уже было как минимум два года. Ирбис стал любимцем ученых и зрителей, его легко узнать по шраму на морде. У основания хвоста Хоргая — особая последовательность пятен: три, два и одно. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.За Гутой фотоловушки следят с 2012-го. Тогда в в кадр попали котята, то есть самке уже было по меньшей мере три года. Она отличается тем, что кончик хвоста у нее не черный, как у большинства ирбисов, а белый. Он загнут, как знак вопроса, и чертит на снегу характерные штрихи, по которым Гуту легко узнать.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экологи нашли на Алтае самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе, сообщает WWF России.
Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — предельный возраст для снежного барса в природе, хотя в зоопарках они доживают и до 21 года. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями.
"WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, за ними мы вместе с партнерами следим с помощью фотоловушек с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость", — объяснил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.
По его словам, хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше (например, в Монголии), но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.
Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.
Именно Хоргая был первым из алтайских ирбисов, которого фотоловушки запечатлели в в октябре 2011 года на хребте Чихачева. Тогда ему уже было как минимум два года. Ирбис стал любимцем ученых и зрителей, его легко узнать по шраму на морде. У основания хвоста Хоргая — особая последовательность пятен: три, два и одно. По таким узорам ученые отличают снежных барсов друг от друга.
За Гутой фотоловушки следят с 2012-го. Тогда в в кадр попали котята, то есть самке уже было по меньшей мере три года. Она отличается тем, что кончик хвоста у нее не черный, как у большинства ирбисов, а белый. Он загнут, как знак вопроса, и чертит на снегу характерные штрихи, по которым Гуту легко узнать.
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