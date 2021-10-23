https://ria.ru/20211023/baldwin-1755905613.html

NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете

NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете - РИА Новости, 23.10.2021

NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете

Ассистент режиссера фильма "Раст" говорил актеру Алеку Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, нет боевых... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:35

2021-10-23T03:35

2021-10-23T03:35

в мире

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

москва

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ассистент режиссера фильма "Раст" говорил актеру Алеку Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, нет боевых патронов, сообщает газета New York Times со ссылкой на показания.В показаниях, которые записал детектив, говорится, что ассистент режиссера не знал о том, что пистолет заряжен боевыми патронами.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.

https://ria.ru/20211023/baldwin-1755904323.html

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, москва, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма