https://ria.ru/20211023/baldwin-1755904323.html

Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином

Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином - РИА Новости, 23.10.2021

Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином

Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:46

2021-10-23T02:46

2021-10-23T12:07

в мире

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

вашингтон

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, заявил РИА Новости представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.При этом, по словам Риоса телеканалу CNN, собственность будет "тщательно проверена" в течение выходных. Он добавил, что в связи с "деликатным характером инцидента" в выходные не ожидается каких-либо пресс-конференций или заявлений.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), вашингтон, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма