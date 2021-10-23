https://ria.ru/20211023/baldwin-1755904323.html
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином - РИА Новости, 23.10.2021
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:46
2021-10-23T02:46
2021-10-23T12:07
в мире
санта-фе (сша)
сша
альбукерке
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
вашингтон
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, заявил РИА Новости представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.При этом, по словам Риоса телеканалу CNN, собственность будет "тщательно проверена" в течение выходных. Он добавил, что в связи с "деликатным характером инцидента" в выходные не ожидается каких-либо пресс-конференций или заявлений.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html
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в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), вашингтон, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
02:46 23.10.2021 (обновлено: 12:07 23.10.2021)
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст" с Болдуином