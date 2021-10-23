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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755904323.html
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином - РИА Новости, 23.10.2021
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:46
2021-10-23T12:07
в мире
санта-фе (сша)
сша
альбукерке
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вашингтон
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, заявил РИА Новости представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.При этом, по словам Риоса телеканалу CNN, собственность будет "тщательно проверена" в течение выходных. Он добавил, что в связи с "деликатным характером инцидента" в выходные не ожидается каких-либо пресс-конференций или заявлений.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
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в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), вашингтон, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
02:46 23.10.2021 (обновлено: 12:07 23.10.2021)
 
Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином

Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст" с Болдуином

© REUTERS / Stephanie KeithГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Stephanie Keith
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съемки фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, заявил РИА Новости представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.
"Да, все верно", - сказал Риос, отвечая на вопрос, выдал ли офис шерифа ордер на обыск ранчо Bonanza Creek Ranch, где шли съемки фильма.
При этом, по словам Риоса телеканалу CNN, собственность будет "тщательно проверена" в течение выходных. Он добавил, что в связи с "деликатным характером инцидента" в выходные не ожидается каких-либо пресс-конференций или заявлений.
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.
ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
01:01Культура
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма
 
КультураВ миреСанта-Фе (США)СШААльбукеркеАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)ВашингтонУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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