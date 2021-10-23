https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html

СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма

СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма - РИА Новости, 23.10.2021

СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма

Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T01:01

2021-10-23T01:01

2021-10-23T12:08

в мире

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями, пишет газета Los Angeles Times.Согласно ее данным, буквально за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора и режиссера фильма, примерно полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. По информации издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты своего труда, так и вынужденными переработками.Как указывают источники газеты, съемки вестерна "Раст" начались 6 октября. Участникам съемочной группы пообещали оплатить проживание в отеле расположенного недалеко от съемочной площадки города Санта-Фе, однако на деле им приходилось ежедневно преодолевать путь длиной в 50 миль (около 80 километров), чтобы добраться до места съемок.В публикации также утверждается, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась. Погибшая Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда для творческого коллектива, отмечают источники.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html

санта-фе (сша)

сша

альбукерке

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма