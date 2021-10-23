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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755900862.html
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма - РИА Новости, 23.10.2021
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма
Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:01
2021-10-23T12:08
в мире
санта-фе (сша)
сша
альбукерке
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями, пишет газета Los Angeles Times.Согласно ее данным, буквально за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора и режиссера фильма, примерно полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. По информации издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты своего труда, так и вынужденными переработками.Как указывают источники газеты, съемки вестерна "Раст" начались 6 октября. Участникам съемочной группы пообещали оплатить проживание в отеле расположенного недалеко от съемочной площадки города Санта-Фе, однако на деле им приходилось ежедневно преодолевать путь длиной в 50 миль (около 80 километров), чтобы добраться до места съемок.В публикации также утверждается, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась. Погибшая Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда для творческого коллектива, отмечают источники.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
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в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
01:01 23.10.2021 (обновлено: 12:08 23.10.2021)
 
СМИ раскрыло новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма

СМИ: несколько дней до инцидента с Болдуином внутри съемочной группы были разногласия

© REUTERS / Mike BlakeГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Съемочная группа фильма "Раст" в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями, пишет газета Los Angeles Times.
Согласно ее данным, буквально за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора и режиссера фильма, примерно полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. По информации издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты своего труда, так и вынужденными переработками.
Как указывают источники газеты, съемки вестерна "Раст" начались 6 октября. Участникам съемочной группы пообещали оплатить проживание в отеле расположенного недалеко от съемочной площадки города Санта-Фе, однако на деле им приходилось ежедневно преодолевать путь длиной в 50 миль (около 80 километров), чтобы добраться до места съемок.
В публикации также утверждается, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась. Погибшая Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда для творческого коллектива, отмечают источники.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 20:27Культура
Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.
ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
 
КультураВ миреСанта-Фе (США)СШААльбукеркеАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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