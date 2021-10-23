Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/aviaudar-1755903913.html
ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии - РИА Новости, 23.10.2021
ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщило Центральное командование ВС США. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:24
2021-10-23T02:26
в мире
сша
сирия
вооруженные силы сша
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969920_0:0:2732:1536_1920x0_80_0_0_150925202892d762bbe88a01786fa0a7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщило Центральное командование ВС США."Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах. Авиаудар был нанесен с помощью (беспилотника) MQ-9", - говорится в сообщении командования.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210928/milli-1752227609.html
сша
сирия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969920_516:0:2564:1536_1920x0_80_0_0_469827824344f289bfc1cc969eaf9bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, сирия, вооруженные силы сша, вашингтон
02:24 23.10.2021 (обновлено: 02:26 23.10.2021)
 
ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии

ВС США заявили о ликвидации высокопоставленного главаря "Аль-Каиды"* при авиаударе в Сирии

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio TejadaАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщило Центральное командование ВС США.
"Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах. Авиаудар был нанесен с помощью (беспилотника) MQ-9", - говорится в сообщении командования.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 20:36Захват власти в Афганистане талибами
В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*
 
В миреСШАСирияВооруженные силы СШАВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
10:55Саакашвили сделали переливание крови
10:51Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Лента новостейМолния
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США Саакашвили сделали переливание кровиПравительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны