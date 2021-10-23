https://ria.ru/20211023/aviaudar-1755903913.html

ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии

ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии - РИА Новости, 23.10.2021

ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии

США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщило Центральное командование ВС США. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:24

2021-10-23T02:24

2021-10-23T02:26

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив высокопоставленного главаря террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщило Центральное командование ВС США."Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах. Авиаудар был нанесен с помощью (беспилотника) MQ-9", - говорится в сообщении командования.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210928/milli-1752227609.html

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в мире, сша, сирия, вооруженные силы сша, вашингтон