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Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны - РИА Новости, 23.10.2021
Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:51
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арктика
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что компании-резиденты могут рассчитывать на множество привилегий, например, на более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедуру свободной таможенной зоны.По данным пресс-службы, всего в перечень вошло 58 таких направлений. среди них: животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения.Подчеркивается, что принятое решение упростит работу малого бизнеса в Арктической зоне и станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.Правительство в апреле 2021 года утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике.
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экономика, арктика, россия
10:51 23.10.2021
 
Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.

"Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-резиденты могут рассчитывать на множество привилегий, например, на более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедуру свободной таможенной зоны.
"Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь же для отдельных сфер деятельности будет сделано исключение", - добавили в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в перечень вошло 58 таких направлений. среди них: животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения.
Подчеркивается, что принятое решение упростит работу малого бизнеса в Арктической зоне и станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.
Правительство в апреле 2021 года утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике.
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