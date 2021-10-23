https://ria.ru/20211023/arktika-1755918878.html

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны - РИА Новости, 23.10.2021

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны

Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:51

2021-10-23T10:51

2021-10-23T10:51

экономика

арктика

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что компании-резиденты могут рассчитывать на множество привилегий, например, на более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедуру свободной таможенной зоны.По данным пресс-службы, всего в перечень вошло 58 таких направлений. среди них: животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения.Подчеркивается, что принятое решение упростит работу малого бизнеса в Арктической зоне и станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.Правительство в апреле 2021 года утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике.

https://ria.ru/20211021/arktika-1755688508.html

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экономика, арктика, россия