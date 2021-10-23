https://ria.ru/20211023/afganistan-1755967155.html

В Минобороны Таджикистана заявили о катастрофической ситуации в Афганистане

В Минобороны Таджикистана заявили о катастрофической ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.10.2021

В Минобороны Таджикистана заявили о катастрофической ситуации в Афганистане

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:17

2021-10-23T19:17

2021-10-23T19:17

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ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, систематическое нарушение прав человека, заявил на церемонии закрытия учений ОДКБ министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.По его словам, события последних месяцев, связанные с выводом войск международной коалиции с территории Афганистана, и неспособность правительственных сил самостоятельно обеспечить контроль над всей территорией страны способствовали всплеску террористической активности и привели к полной деградации военно-политической обстановки.Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ проводились на полигоне "Харбмайдон", что в 20 километрах от границы с Афганистаном в период с 18 по 23 октября.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ и признано террористическим) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211023/afganistan-1755940436.html

https://ria.ru/20211022/okkupatsiya-1755768378.html

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в мире, талибан, таджикистан, афганистан, одкб, шерали мирзо, россия, мохаммад хасан ахунд