https://ria.ru/20211022/zavod-1755757167.html

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 15

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 15 - РИА Новости, 22.10.2021

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 15

Число погибших при взрыве в пороховом цеху на заводе в Рязанской области выросло до 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:32

2021-10-22T11:32

2021-10-22T11:38

рязанская область

происшествия

взрыв

шиловский район

россия

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве в пороховом цеху на заводе в Рязанской области выросло до 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены тела еще трех погибших, общее число увеличилось до 15 человек", - сказал собеседник агентства.Взрыв произошел на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены в количестве 17 человек произошел хлопок, в результате которого обрушилось здание на площади 150 квадратных метров.

https://ria.ru/20211022/pozhar-1755750434.html

рязанская область

шиловский район

россия

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рязанская область, происшествия, взрыв, шиловский район, россия, взрыв на территории рязанского завода