https://ria.ru/20211022/zarplata-1755862445.html

Жителям МО рассказали, что делать при отказе в зарплате во время каникул

Жителям МО рассказали, что делать при отказе в зарплате во время каникул - РИА Новости, 22.10.2021

Жителям МО рассказали, что делать при отказе в зарплате во время каникул

Некоторые сотрудники могут столкнуться с недобросовестными работодателями, которые могут отказать в выплате зарплаты в период нерабочих дней. Министр инвестиций РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:42

2021-10-22T18:42

2021-10-22T18:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Некоторые сотрудники могут столкнуться с недобросовестными работодателями, которые могут отказать в выплате зарплаты в период нерабочих дней. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что делать в таком случае. Об этом сообщил сайт "360".Зиновьева подчеркнула, что в регионе действует специальная горячая линия Центра поддержки бизнеса, на которую жители тоже могут обратиться за помощью.В случае невыплаты зарплаты пострадавшие сотрудники могут позвонить по единому номеру 0150 или написать на почту 0150@mosreg.ru. Также можно отправить жалобу с помощью социальных сетей или сайта центра."Мы будет отрабатывать все такие обращения", — отметила Зиновьева.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)