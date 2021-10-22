https://ria.ru/20211022/zamir-kabulov-1755792526.html

Брифинг Спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова

Брифинг Спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова - РИА Новости, 22.10.2021

Брифинг Спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова

РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:06

2021-10-22T14:06

2021-10-22T14:06

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755792526.jpg?1634900783

25 октября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Замира КАБУЛОВА по итогам третьего заседания Московского формата консультаций по Афганистану, состоявшегося 20 октября 2021 года.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы