Брифинг Спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
25 октября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Замира КАБУЛОВА по итогам третьего заседания Московского формата консультаций по Афганистану, состоявшегося 20 октября 2021 года.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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