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"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин
"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин - РИА Новости, 22.10.2021
"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин
Ровно 92 года назад, 22 октября 1929-го, родился великий советский вратарь Лев Яшин. Его имя знают даже те, кто далек от футбола.
2021-10-22T12:57
2021-10-22T12:57
2021-10-22T12:57
спорт
видео
ссср
лев яшин
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Именно Яшин перевернул традиционное представление о роли голкипера.Он был звездой мирового масштаба, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Яшина называли "Черной пантерой", "Черным осьминогом", "Черным пауком" за его нечеловеческие подвижность и прыжки, а также вратарскую форму почти неизменно темного цвета. На протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 годы Лев Яшин был верен одному клубу – московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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«Черная пантера»: легендарный голкипер Лев Яшин
Ровно 92 года назад, 22 октября 1929-го, родился великий советский вратарь Лев Яшин. Его имя знают даже те, кто далек от футбола. Именно Яшин перевернул традиционное представление о роли голкипера.
Он был звездой мирового масштаба, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Яшина называли «Черной пантерой», «Черным осьминогом», «Черным пауком» за его нечеловеческие подвижность и прыжки, а также вратарскую форму почти неизменно темного цвета.
На протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 годы Лев Яшин был верен одному клубу — московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР.
2021-10-22T12:57
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РИА Новости
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спорт, видео, ссср, лев яшин, видео
"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин
Ровно 92 года назад, 22 октября 1929-го, родился великий советский вратарь Лев Яшин. Его имя знают даже те, кто далек от футбола.