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"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин

"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин - РИА Новости, 22.10.2021

"Черная пантера": легендарный голкипер Лев Яшин

Ровно 92 года назад, 22 октября 1929-го, родился великий советский вратарь Лев Яшин. Его имя знают даже те, кто далек от футбола.

2021-10-22T12:57

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2021-10-22T12:57

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Именно Яшин перевернул традиционное представление о роли голкипера.Он был звездой мирового масштаба, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Яшина называли "Черной пантерой", "Черным осьминогом", "Черным пауком" за его нечеловеческие подвижность и прыжки, а также вратарскую форму почти неизменно темного цвета. На протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 годы Лев Яшин был верен одному клубу – московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР.

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Черная пантера»: легендарный голкипер Лев Яшин Ровно 92 года назад, 22 октября 1929-го, родился великий советский вратарь Лев Яшин. Его имя знают даже те, кто далек от футбола. Именно Яшин перевернул традиционное представление о роли голкипера. Он был звездой мирового масштаба, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Яшина называли «Черной пантерой», «Черным осьминогом», «Черным пауком» за его нечеловеческие подвижность и прыжки, а также вратарскую форму почти неизменно темного цвета. На протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 годы Лев Яшин был верен одному клубу — московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. 2021-10-22T12:57 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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