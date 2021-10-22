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Семьям погибших при взрыве в Рязанской области выплатят миллион рублей
Семьям погибших при взрыве в Рязанской области выплатят миллион рублей - РИА Новости, 22.10.2021
Семьям погибших при взрыве в Рязанской области выплатят миллион рублей
Семьям погибших при ЧП на заводе в Рязанской области будет выделено по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:49
2021-10-22T15:49
2021-10-22T16:34
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
происшествия
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
николай любимов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Семьям погибших при ЧП на заводе в Рязанской области будет выделено по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов."Сейчас нам важно понять, всё ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей", - написал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. По последним данным, погибли 16 человек, местонахождение еще одного устанавливается.
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рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, происшествия, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), николай любимов, россия
15:49 22.10.2021 (обновлено: 16:34 22.10.2021)
Семьям погибших при взрыве в Рязанской области выплатят миллион рублей
Семьям погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выплатят миллион рублей