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Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице

Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице - РИА Новости, 22.10.2021

Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице

Пострадавший при ЧП на заводе под Рязанью, получивший серьёзные ожоги, скончался, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:41

2021-10-22T13:41

2021-10-22T13:52

происшествия

рязанская область

взрыв на территории рязанского завода

взрыв

шиловский район

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Пострадавший при ЧП на заводе под Рязанью, получивший серьёзные ожоги, скончался, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что мужчина получил ожоги 80% кожи."Пострадавший на пожаре в п. Лесной Шиловского района Рязанской области, доставленный в ОКБ, скончался", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медики провели все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. С семьями погибших на месте ЧП работают психологи Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. По предварительным данным на 11.30, в результате инцидента погибли 16 человек, один пострадал. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

https://ria.ru/20211022/vzryv-1755772249.html

рязанская область

шиловский район

рязань

россия

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происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, взрыв, шиловский район, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия