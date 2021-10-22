https://ria.ru/20211022/vzryv-1755786841.html
Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице
Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице - РИА Новости, 22.10.2021
Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице
Пострадавший при ЧП на заводе под Рязанью, получивший серьёзные ожоги, скончался, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:41
2021-10-22T13:41
2021-10-22T13:52
происшествия
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
взрыв
шиловский район
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755764979_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_5e947e43007e8799869cf2b874d4be9b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Пострадавший при ЧП на заводе под Рязанью, получивший серьёзные ожоги, скончался, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что мужчина получил ожоги 80% кожи."Пострадавший на пожаре в п. Лесной Шиловского района Рязанской области, доставленный в ОКБ, скончался", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медики провели все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. С семьями погибших на месте ЧП работают психологи Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. По предварительным данным на 11.30, в результате инцидента погибли 16 человек, один пострадал. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.
https://ria.ru/20211022/vzryv-1755772249.html
рязанская область
шиловский район
рязань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755764979_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_7f0a862862ed4699f07834a639f71016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, взрыв, шиловский район, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:41 22.10.2021 (обновлено: 13:52 22.10.2021)
Пострадавший при взрыве на заводе в Рязанской области умер в больнице
Пострадавший при пожаре на заводе в поселке Лесной Рязанской области умер в больнице