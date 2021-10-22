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Столп огня в момент взрыва на рязанском заводе. Видео

Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео - РИА Новости, 22.10.2021

Столп огня в момент взрыва на рязанском заводе. Видео

В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, его публикует радио "Говорит Москва". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:32

2021-10-22T12:32

2021-10-22T17:18

происшествия

рязанская область

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, его публикует радио "Говорит Москва".Инцидент запечатлел видеорегистратор подъезжавшей к предприятию машины. На кадрах видны яркая вспышка и возникший в следующее мгновение пожар.По информации Минздрава, погибли 17 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, его доставили в больницу, где он скончался.Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не функционирует. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

рязанская область

шиловский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, взрыв на территории рязанского завода