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Столп огня в момент взрыва на рязанском заводе. Видео
Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео - РИА Новости, 22.10.2021
Столп огня в момент взрыва на рязанском заводе. Видео
В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, его публикует радио "Говорит Москва". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:32
2021-10-22T17:18
происшествия
рязанская область
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, его публикует радио "Говорит Москва".Инцидент запечатлел видеорегистратор подъезжавшей к предприятию машины. На кадрах видны яркая вспышка и возникший в следующее мгновение пожар.По информации Минздрава, погибли 17 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, его доставили в больницу, где он скончался.Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не функционирует. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
рязанская область
шиловский район
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происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, взрыв на территории рязанского завода
12:32 22.10.2021 (обновлено: 17:18 22.10.2021)
 
Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

Момент взрыва на заводе в Рязанской области, где погибли 16 человек, попал на видео

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС на месте пожара в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области
Сотрудник МЧС на месте пожара в пороховом цеху завода Эластик в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, его публикует радио "Говорит Москва".
Инцидент запечатлел видеорегистратор подъезжавшей к предприятию машины. На кадрах видны яркая вспышка и возникший в следующее мгновение пожар.
По информации Минздрава, погибли 17 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, его доставили в больницу, где он скончался.
Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.
На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.
На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не функционирует. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
 
ПроисшествияРязанская областьШиловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссияВзрыв на территории рязанского завода
 
 
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