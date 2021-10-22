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При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек
При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек - РИА Новости, 22.10.2021
При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли при ЧП на заводе в Рязанской области, на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф, сообщил помощник... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:00
2021-10-22T12:00
2021-10-22T17:00
происшествия
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек погибли при ЧП на заводе в Рязанской области, на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.Он уточнил, что в настоящее время проводится медицинская эвакуация одного пострадавшего в областную больницу, у него ожоги 80 процентов тела, состояние оценивается как тяжелое."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России", — отметил Кузнецов.
рязанская область
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Кадры с места пожара в цехе под Рязанью
Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства.
2021-10-22T12:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, видео
12:00 22.10.2021 (обновлено: 17:00 22.10.2021)
При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек
При взрыве на территории рязанского завода "Эластик" погибли 16 человек