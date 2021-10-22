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При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек - РИА Новости, 22.10.2021

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли при ЧП на заводе в Рязанской области, на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф, сообщил помощник... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:00

2021-10-22T12:00

2021-10-22T17:00

происшествия

рязанская область

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек погибли при ЧП на заводе в Рязанской области, на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.Он уточнил, что в настоящее время проводится медицинская эвакуация одного пострадавшего в областную больницу, у него ожоги 80 процентов тела, состояние оценивается как тяжелое."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России", — отметил Кузнецов.

рязанская область

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2021

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Кадры с места пожара в цехе под Рязанью Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства. 2021-10-22T12:00 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, видео