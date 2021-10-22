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Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку
Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку - РИА Новости, 22.10.2021
Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку
Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:20
2021-10-22T13:03
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.При этом университеты и институты должны обеспечить учащихся методическими материалами, а педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.Фальков также напомнил о необходимости прививаться.В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. В Москве и Подмосковье она начнет действовать 28 октября.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, россия, образование - общество, здоровье - общество, валерий фальков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вузы, навигатор абитуриента
10:20 22.10.2021 (обновлено: 13:03 22.10.2021)
 
Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку

Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку в нерабочие дни

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования", — приводит пресс-служба ведомства его слова.
При этом университеты и институты должны обеспечить учащихся методическими материалами, а педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.
Фальков также напомнил о необходимости прививаться.
В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. В Москве и Подмосковье она начнет действовать 28 октября.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 17:34Распространение коронавируса
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