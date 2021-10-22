https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html

Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку

Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку - РИА Новости, 22.10.2021

Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку

Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:20

2021-10-22T10:20

2021-10-22T13:03

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.При этом университеты и институты должны обеспечить учащихся методическими материалами, а педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.Фальков также напомнил о необходимости прививаться.В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. В Москве и Подмосковье она начнет действовать 28 октября.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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