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https://ria.ru/20211022/vtorzhenie-1755768970.html
В Совфеде ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"
В Совфеде ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России" - РИА Новости, 22.10.2021
В Совфеде ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"
Россия не собирается ни на кого нападать, сама Украина под давлением НАТО, и прежде всего США, может спровоцировать военный конфликт с РФ, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:18
2021-10-22T13:43
в мире
киев
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
вооруженные силы украины
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, сама Украина под давлением НАТО, и прежде всего США, может спровоцировать военный конфликт с РФ, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров., комментируя заявление командующего сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что все области страны должны быть готовы "к вторжению РФ".Ранее командующий силами спецопераций украинских Вооруженных сил Григорий Галаган отметил, что на Украине каждая область должна быть готова к "вторжению РФ"."Россия не собирается ни на кого нападать, для нас это самый ужасный, трагический сценарий, если будет прямое вооруженное столкновение с Украиной, пусть успокоятся", - сказал Джабаров.По его словам, главное, чтобы на Украине не поддались подначиванию НАТО и прежде всего США, и "сами не спровоцировали военный конфликт (с Россией)". Джабаров отметил, что западные страны будут в стороне, а "эти ребята просто погибнут".Законодатель также подчеркнул, что для профессиональных военных подобная линия поведения неприемлема, потому сами военные больше всего не хотят и не любят войну, поскольку они знают, что это такое. "А украинские военные - это какая-то особая каста, они постоянно заводят своего президента, население, словно у них чешутся руки повоевать с Россией. Они, по-моему, даже не понимают, к чему они призывают", - отметил он.По мнению Джабарова, если власть на Украине поменяется, "все достанут с большим удовольствием георгиевские ленты, все прекрасно перейдут на русский язык, будут слушать русские каналы". "Потому что не могли эти оккупанты, а их иначе не называют, - тех, кто захватил власть в Киеве, за семь лет исказить ментальность украинского народа", - заключил он.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755621104.html
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в мире, киев, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы украины, владимир джабаров, россия
12:18 22.10.2021 (обновлено: 13:43 22.10.2021)
 
В Совфеде ответили на заявления ВСУ о готовности к "вторжению России"

Сенатор Джабаров: сама Украина под давлением НАТО может пойти на конфликт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, сама Украина под давлением НАТО, и прежде всего США, может спровоцировать военный конфликт с РФ, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров., комментируя заявление командующего сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что все области страны должны быть готовы "к вторжению РФ".
Ранее командующий силами спецопераций украинских Вооруженных сил Григорий Галаган отметил, что на Украине каждая область должна быть готова к "вторжению РФ".
"Россия не собирается ни на кого нападать, для нас это самый ужасный, трагический сценарий, если будет прямое вооруженное столкновение с Украиной, пусть успокоятся", - сказал Джабаров.
По его словам, главное, чтобы на Украине не поддались подначиванию НАТО и прежде всего США, и "сами не спровоцировали военный конфликт (с Россией)". Джабаров отметил, что западные страны будут в стороне, а "эти ребята просто погибнут".
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21 октября, 16:34
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Законодатель также подчеркнул, что для профессиональных военных подобная линия поведения неприемлема, потому сами военные больше всего не хотят и не любят войну, поскольку они знают, что это такое. "А украинские военные - это какая-то особая каста, они постоянно заводят своего президента, население, словно у них чешутся руки повоевать с Россией. Они, по-моему, даже не понимают, к чему они призывают", - отметил он.
По мнению Джабарова, если власть на Украине поменяется, "все достанут с большим удовольствием георгиевские ленты, все прекрасно перейдут на русский язык, будут слушать русские каналы". "Потому что не могли эти оккупанты, а их иначе не называют, - тех, кто захватил власть в Киеве, за семь лет исказить ментальность украинского народа", - заключил он.
Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:48
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В миреКиевСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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