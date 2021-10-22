https://ria.ru/20211022/vstrecha-1755726823.html

Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены

Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены - РИА Новости, 22.10.2021

Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены

Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, Кремль сообщит о них своевременно вместе с администрацией... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:53

2021-10-22T07:53

2021-10-22T07:53

политика

владимир путин

дмитрий песков

александр вучич

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, Кремль сообщит о них своевременно вместе с администрацией сербского лидера, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да. И место уже известно", - ответил Песков на вопрос, известна ли дата встречи."Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами", - добавил он.Ранее Вучич сообщал, что планирует встретиться с Путиным 25 ноября, чтобы обсудить продление сниженной цены на газ.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754743585.html

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, александр вучич, россия