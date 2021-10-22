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Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены
Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены - РИА Новости, 22.10.2021
Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены
Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, Кремль сообщит о них своевременно вместе с администрацией... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:53
2021-10-22T07:53
2021-10-22T07:53
политика
владимир путин
дмитрий песков
александр вучич
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, Кремль сообщит о них своевременно вместе с администрацией сербского лидера, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да. И место уже известно", - ответил Песков на вопрос, известна ли дата встречи."Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами", - добавил он.Ранее Вучич сообщал, что планирует встретиться с Путиным 25 ноября, чтобы обсудить продление сниженной цены на газ.
https://ria.ru/20211015/gaz-1754743585.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, александр вучич, россия
Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены
Песков заявил, что дата и место встречи президентов Путина и Вучича уже определены