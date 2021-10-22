16:46 22.10.2021 (обновлено: 17:04 22.10.2021)
ВШЭ перейдет на удаленку до конца года
ВШЭ объявила о переходе на дистанционное обучение с 25 октября до конца года
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
"Студенты и аспиранты университета будут учиться по следующему графику: с 25 по 29 октября - дистанционное обучение; с 30 октября по 6 ноября – асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS (самостоятельная работа студентов и аспирантов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.
Здания ВШЭ, в том числе библиотеки и столовые, с 28 октября по 7 ноября будут закрыты для посещения, но этот пункт не распространяется на общежития, гостиницы и арендные дома университета.
"С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат", - добавляется в сообщении. Уточняется, что такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении противоэпидемических мер.