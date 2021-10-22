https://ria.ru/20211022/vshe-1755833182.html

ВШЭ перейдет на удаленку до конца года

ВШЭ перейдет на удаленку до конца года - РИА Новости, 22.10.2021

ВШЭ перейдет на удаленку до конца года

Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:46

2021-10-22T16:46

2021-10-22T17:04

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября."Студенты и аспиранты университета будут учиться по следующему графику: с 25 по 29 октября - дистанционное обучение; с 30 октября по 6 ноября – асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS (самостоятельная работа студентов и аспирантов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.Здания ВШЭ, в том числе библиотеки и столовые, с 28 октября по 7 ноября будут закрыты для посещения, но этот пункт не распространяется на общежития, гостиницы и арендные дома университета."С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат", - добавляется в сообщении. Уточняется, что такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении противоэпидемических мер.

https://ria.ru/20211021/vuz-1755631432.html

https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая школа экономики (вшэ), общество, образование - общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии