Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/vshe-1755833182.html
ВШЭ перейдет на удаленку до конца года
ВШЭ перейдет на удаленку до конца года - РИА Новости, 22.10.2021
ВШЭ перейдет на удаленку до конца года
Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:46
2021-10-22T17:04
распространение коронавируса
высшая школа экономики (вшэ)
общество
образование - общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da95860296421940f28b3c218243b7ed.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября."Студенты и аспиранты университета будут учиться по следующему графику: с 25 по 29 октября - дистанционное обучение; с 30 октября по 6 ноября – асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS (самостоятельная работа студентов и аспирантов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.Здания ВШЭ, в том числе библиотеки и столовые, с 28 октября по 7 ноября будут закрыты для посещения, но этот пункт не распространяется на общежития, гостиницы и арендные дома университета."С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат", - добавляется в сообщении. Уточняется, что такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении противоэпидемических мер.
https://ria.ru/20211021/vuz-1755631432.html
https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391931_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4f323baed7968a75f543a40cd93a42d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высшая школа экономики (вшэ), общество, образование - общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:46 22.10.2021 (обновлено: 17:04 22.10.2021)
 
ВШЭ перейдет на удаленку до конца года

ВШЭ объявила о переходе на дистанционное обучение с 25 октября до конца года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
Корпус МГТУ им.Н.Э.Баумана - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 17:07Распространение коронавируса
МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября
"Студенты и аспиранты университета будут учиться по следующему графику: с 25 по 29 октября - дистанционное обучение; с 30 октября по 6 ноября – асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS (самостоятельная работа студентов и аспирантов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.
Здания ВШЭ, в том числе библиотеки и столовые, с 28 октября по 7 ноября будут закрыты для посещения, но этот пункт не распространяется на общежития, гостиницы и арендные дома университета.
"С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат", - добавляется в сообщении. Уточняется, что такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении противоэпидемических мер.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 10:20Распространение коронавируса
Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку
 
Распространение коронавирусаВысшая школа экономики (ВШЭ)ОбществоОбразование - ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале