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Минобороны наградило лучшего военного врача страны

Минобороны наградило лучшего военного врача страны - РИА Новости, 22.10.2021

Минобороны наградило лучшего военного врача страны

Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:58

2021-10-22T12:58

2021-10-22T12:58

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в министерстве обороны, сообщает военное ведомство."Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях. В том числе - "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин.Отмечается, что впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило ГВМУ."В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа", - говорится в пресс-релизе.Ежегодный всероссийский конкурс врачей определяет лучших врачей РФ по 36 номинациям, шесть из которых рассматриваются в рамках специальной премии "Призвание"."Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места", - сказано в сообщении.

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