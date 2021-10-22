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Минобороны наградило лучшего военного врача страны
Минобороны наградило лучшего военного врача страны - РИА Новости, 22.10.2021
Минобороны наградило лучшего военного врача страны
Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:58
2021-10-22T12:58
общество
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в министерстве обороны, сообщает военное ведомство."Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях. В том числе - "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин.Отмечается, что впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило ГВМУ."В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа", - говорится в пресс-релизе.Ежегодный всероссийский конкурс врачей определяет лучших врачей РФ по 36 номинациям, шесть из которых рассматриваются в рамках специальной премии "Призвание"."Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места", - сказано в сообщении.
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общество, россия
12:58 22.10.2021
 
Минобороны наградило лучшего военного врача страны

В Минобороны прошла торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в министерстве обороны, сообщает военное ведомство.
"Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях. В том числе - "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.
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Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин.
Отмечается, что впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило ГВМУ.
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"В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа", - говорится в пресс-релизе.
Ежегодный всероссийский конкурс врачей определяет лучших врачей РФ по 36 номинациям, шесть из которых рассматриваются в рамках специальной премии "Призвание".
"Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места", - сказано в сообщении.
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