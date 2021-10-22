https://ria.ru/20211022/vrach-1755777154.html
Минобороны наградило лучшего военного врача страны
Минобороны наградило лучшего военного врача страны - РИА Новости, 22.10.2021
Минобороны наградило лучшего военного врача страны
Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:58
2021-10-22T12:58
2021-10-22T12:58
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732142993_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_171f870e8f7d39105050c1e308310e91.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в министерстве обороны, сообщает военное ведомство."Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях. В том числе - "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин.Отмечается, что впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило ГВМУ."В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа", - говорится в пресс-релизе.Ежегодный всероссийский конкурс врачей определяет лучших врачей РФ по 36 номинациям, шесть из которых рассматриваются в рамках специальной премии "Призвание"."Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20211021/kompensatsii-1755657610.html
https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html
https://ria.ru/20210818/dtp-1746189098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732142993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b034237b632f48bc3665e55d053cd538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минобороны наградило лучшего военного врача страны
В Минобороны прошла торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ - победителей и призеров всероссийского конкурса врачей - прошла в министерстве обороны, сообщает военное ведомство.
"Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях. В том числе - "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.
Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России Дмитрий Тришкин.
Отмечается, что впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило ГВМУ.
"В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа", - говорится в пресс-релизе.
Ежегодный всероссийский конкурс врачей определяет лучших врачей РФ по 36 номинациям, шесть из которых рассматриваются в рамках специальной премии "Призвание".
"Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места", - сказано в сообщении.