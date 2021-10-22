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Волгоградская область
https://ria.ru/20211022/volgograd-1755806362.html
Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде
Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде - РИА Новости, 22.10.2021
Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде
Специалисты приступили к исследованию более 190 проб почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде для того, чтобы начать... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:00
2021-10-22T15:00
волгоградская область
кировский район
волгоградская область
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россия
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ВОЛГОГРАД, 22 окт – РИА Новости. Специалисты приступили к исследованию более 190 проб почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде для того, чтобы начать обезвреживание загрязненной территории, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, ликвидация шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде проводится в рамках регионального и одноимённого федерального проектов "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным администрации, финансирование экологических мероприятий подтверждено на федеральном уровне, работы уже начались и идут в соответствии с установленным планом."Сто девяносто четыре пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя "Белое море" поступили в аккредитованные лаборатории для исследования. Всего специалистам предстоит изучить почти тысячу проб с химически опасного объекта, расположенного в Кировском районе Волгограда: результат изысканий ляжет в основу проекта обезвреживания территории", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что мероприятие по ликвидации химически опасного объекта будет реализовано в один этап в течение 2023-2024 годов: решение принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб. Параллельно решается задача по запуску российско-японского производства, отвечающего мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.
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кировский район, волгоградская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
15:00 22.10.2021
 
Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде

Специалисты исследуют 190 проб почвы, воды и воздуха бывшего химзавода в Волгограде

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 22 окт – РИА Новости. Специалисты приступили к исследованию более 190 проб почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде для того, чтобы начать обезвреживание загрязненной территории, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, ликвидация шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде проводится в рамках регионального и одноимённого федерального проектов "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным администрации, финансирование экологических мероприятий подтверждено на федеральном уровне, работы уже начались и идут в соответствии с установленным планом.
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"Сто девяносто четыре пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя "Белое море" поступили в аккредитованные лаборатории для исследования. Всего специалистам предстоит изучить почти тысячу проб с химически опасного объекта, расположенного в Кировском районе Волгограда: результат изысканий ляжет в основу проекта обезвреживания территории", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что мероприятие по ликвидации химически опасного объекта будет реализовано в один этап в течение 2023-2024 годов: решение принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб. Параллельно решается задача по запуску российско-японского производства, отвечающего мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.
 
Волгоградская областьКировский районВолгоградская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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