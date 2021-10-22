https://ria.ru/20211022/volgograd-1755806362.html

Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде

Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде - РИА Новости, 22.10.2021

Специалисты исследуют шламонакопитель бывшего химзавода в Волгограде

Специалисты приступили к исследованию более 190 проб почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде для того, чтобы начать... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:00

2021-10-22T15:00

2021-10-22T15:00

волгоградская область

кировский район

волгоградская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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ВОЛГОГРАД, 22 окт – РИА Новости. Специалисты приступили к исследованию более 190 проб почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде для того, чтобы начать обезвреживание загрязненной территории, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, ликвидация шламонакопителя бывшего завода "Химпром" в Волгограде проводится в рамках регионального и одноимённого федерального проектов "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По данным администрации, финансирование экологических мероприятий подтверждено на федеральном уровне, работы уже начались и идут в соответствии с установленным планом."Сто девяносто четыре пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя "Белое море" поступили в аккредитованные лаборатории для исследования. Всего специалистам предстоит изучить почти тысячу проб с химически опасного объекта, расположенного в Кировском районе Волгограда: результат изысканий ляжет в основу проекта обезвреживания территории", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что мероприятие по ликвидации химически опасного объекта будет реализовано в один этап в течение 2023-2024 годов: решение принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб. Параллельно решается задача по запуску российско-японского производства, отвечающего мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755197020.html

кировский район

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировский район, волгоградская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия