https://ria.ru/20211022/vodorod-1755803077.html

Медведев оценил перспективы водородной энергетики в России

Медведев оценил перспективы водородной энергетики в России - РИА Новости, 22.10.2021

Медведев оценил перспективы водородной энергетики в России

России при выработке политики в отношении водородной энергетики нужно учитывать как конъюнктуру мировых рынков, так и собственные интересы, а также реальную... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:46

2021-10-22T14:46

2021-10-22T14:46

экономика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. России при выработке политики в отношении водородной энергетики нужно учитывать как конъюнктуру мировых рынков, так и собственные интересы, а также реальную экономическую ситуацию и состояние производств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."О том, насколько перспективны водородные технологии, говорится много, это действительно мировой тренд, поэтому мы должны при выработке своей политики принимать в расчет весь комплекс факторов, который связан с глобальным энергопереходом, и, конечно, иметь в виду наши возможности, которые в этом смысле выглядят весьма и весьма неплохо. Надо учитывать наши интересы, и реальную экономическую ситуацию, и, конечно, технологическое состояние производств, конъюнктуру мировых рынков", - сказал Медведев на встрече с членами экспертной группы по вопросу "О перспективах использования водорода в процессе глобального энергоперехода".По его словам, в России ежегодно выпускается до 6 миллионов тонн водорода, и структура его потребления "плюс-минус соответствует мировой". Медведев напомнил, что в России утверждена энергетическая стратегия, где впервые упомянута водородная энергетика как отдельное направление, также есть концепция развития водородной энергетики.Медведев добавил, что хотел бы выслушать мнения экспертов о том, каков путь России в этой сфере."Было бы весьма полезно послушать мнения, обменяться соображениями, каков наш путь, в чем его специфика или, наоборот, мы должны полностью и всецело встраиваться в мировые тренды", - сказал он, добавив, что в скором времени состоится заседание президиума Совета по науке и образованию, перед которым полезно обсудить вопросы, связанные с использованием водорода в российской и мировой энергетике в контексте глобального энергоперехода.

https://na.ria.ru/20211021/mifi-1755364507.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

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экономика, дмитрий медведев, россия