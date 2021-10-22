https://ria.ru/20211022/voda-1755841804.html
Украинцам грозит смерть от жажды
На Украине заявили о нехватке питьевой воды - РИА Новости, 22.10.2021
Украинцам грозит смерть от жажды
В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления, заявил депутат Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:21
2021-10-22T17:21
2021-10-22T17:35
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верховная рада украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления, заявил депутат Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины.По его мнению, программа "Питьевая вода Украины" остро нуждается в финансировании.Политик также отметил, что, по данным многочисленных рейтингов, Украина относится к необеспеченным водными ресурсами странам при расчете на человека.Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко обратил внимание на рост числа жалоб от населения на качество газа. Он считает, что это происходит из-за смешивания украинского и российского топлива.
https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, верховная рада украины
17:21 22.10.2021 (обновлено: 17:35 22.10.2021)
На Украине заявили о нехватке питьевой воды
Депутат Рады Колтунович: практически все украинцы потребляют непригодную для питья воду