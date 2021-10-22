https://ria.ru/20211022/voda-1755841804.html

Украинцам грозит смерть от жажды

На Украине заявили о нехватке питьевой воды - РИА Новости, 22.10.2021

Украинцам грозит смерть от жажды

В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления, заявил депутат Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:21

2021-10-22T17:21

2021-10-22T17:35

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления, заявил депутат Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины.По его мнению, программа "Питьевая вода Украины" остро нуждается в финансировании.Политик также отметил, что, по данным многочисленных рейтингов, Украина относится к необеспеченным водными ресурсами странам при расчете на человека.Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко обратил внимание на рост числа жалоб от населения на качество газа. Он считает, что это происходит из-за смешивания украинского и российского топлива.

https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html

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в мире, украина, верховная рада украины