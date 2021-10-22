https://ria.ru/20211022/veter-1755855050.html

Сильный ветер повредил три зубца на Кремлевской стене

Сильный ветер повредил три зубца на Кремлевской стене - РИА Новости, 22.10.2021

Сильный ветер повредил три зубца на Кремлевской стене

Три зубца на Кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:08

2021-10-22T18:08

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Три зубца на Кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Источник агентства рассказал, что доступ на Красную площадь временно ограничили. В ФСО подчеркивали, что никто не пострадал."Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду в Москве произошло обрушение строительных лесов площадью 20 квадратных метров с последующим повреждением трех мерлонов на кремлевской стене", — сказал собеседник агентства.Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил о переводе городских служб в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20211022/moskva-1755789606.html

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Ураган в Москве: повалены деревья и строительные леса Ураганный ветер сорвал со стен Московского Кремля строительные леса. повалил деревья, пострадали машины. 2021-10-22T18:08 true PT0M44S

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происшествия, москва, россия