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В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов - РИА Новости, 22.10.2021
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов
Почти 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в пятницу днем на фоне сильного ветра, следует... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:06
2021-10-22T16:06
2021-10-22T16:11
москва
евгений тишковец
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в пятницу днем на фоне сильного ветра, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 15.53 мск, во "Внуково" три рейса задержаны, в "Домодедово" - два рейса задержаны, один отменен, в "Шереметьево" - еще два рейса задержаны, одиннадцать отменены.В пятницу днем ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в аэропортах Москвы фиксируется ветер от 25 до 27 метров в секунду.
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москва, евгений тишковец, новости - туризм
16:06 22.10.2021 (обновлено: 16:11 22.10.2021)
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов
Около 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сильного ветра