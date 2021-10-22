https://ria.ru/20211022/veter-1755821945.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов - РИА Новости, 22.10.2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов

Почти 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в пятницу днем на фоне сильного ветра, следует... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:06

2021-10-22T16:06

2021-10-22T16:11

москва

евгений тишковец

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в пятницу днем на фоне сильного ветра, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 15.53 мск, во "Внуково" три рейса задержаны, в "Домодедово" - два рейса задержаны, один отменен, в "Шереметьево" - еще два рейса задержаны, одиннадцать отменены.В пятницу днем ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в аэропортах Москвы фиксируется ветер от 25 до 27 метров в секунду.

https://ria.ru/20211022/kreml-1755797855.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений тишковец, новости - туризм