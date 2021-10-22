https://ria.ru/20211022/varshava-1755873930.html
В Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию
В Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию - РИА Новости, 22.10.2021
В Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию
Противники запрета абортов проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:56
2021-10-22T19:56
2021-10-22T19:56
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ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Акцию протеста организует движение Strajk kobiet ("Забастовка женщин"), которое требует от властей страны разрешить прерывание беременности по желанию. К протесту присоединились активисты ряда других движений, в том числе феминисток и ЛГБТ.Данное мероприятие приурочено к годовщине ужесточения в Польше законодательства об абортах.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.В октябре прошлого года Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.В пятницу несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы. Несмотря на предупреждения полиции, они вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта по Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II. С собой они принесли флаги различных движений и транспаранты с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Право на аборт – право человека".Участники акции собирают подписи под проектом закона об отмене запрета абортов. Также они распространяют данные горячей линии по вопросам абортов и собирают пожертвования для ее работы. Участники акции также проводят так называемые каминг-ауты, рассказывая присутствующим о своем опыте абортов.Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.
https://ria.ru/20211021/polsha-1755704720.html
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в мире, варшава, польша
В Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию
В Варшаве противники запрета абортов "Забастовка женщин" провели уличную акцию
ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят уличную акцию в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию протеста организует движение Strajk kobiet ("Забастовка женщин"), которое требует от властей страны разрешить прерывание беременности по желанию. К протесту присоединились активисты ряда других движений, в том числе феминисток и ЛГБТ.
Данное мероприятие приурочено к годовщине ужесточения в Польше
законодательства об абортах.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.
В октябре прошлого года Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
В пятницу несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы. Несмотря на предупреждения полиции, они вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта по Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II. С собой они принесли флаги различных движений и транспаранты с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Право на аборт – право человека".
Участники акции собирают подписи под проектом закона об отмене запрета абортов. Также они распространяют данные горячей линии по вопросам абортов и собирают пожертвования для ее работы. Участники акции также проводят так называемые каминг-ауты, рассказывая присутствующим о своем опыте абортов.
Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.