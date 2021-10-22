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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 22.10.2021
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль резко растет к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:56
2021-10-22T14:51
экономика
курс рубля
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рубль резко растет к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля.Так, доллар падал до 69,82 рубля — минимума с июня 2020-го, а евро — до 81,28 рубля, минимума с июля того же года.К 13:42 мск курс доллара расчетами "завтра" терял 98 копеек, опустившись до 70,11 рубля, курс евро снижался на 1,07 рубля — до 81,58.Положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Так, ЦБ повысил этот показатель сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 годовых. При этом аналитики ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта. Кроме того, снизился и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Он потерял 0,15 процента, опустившись до 93,63 пункта. На этом фоне мировые цены на нефть перешли к росту, так как более дешевый доллар делает сырьевые товары доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.К 13:04 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали до 85,06 доллара за баррель, а на WTI — до 82,84 доллара.
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экономика, курс рубля
13:56 22.10.2021 (обновлено: 14:51 22.10.2021)
 
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара впервые с лета 2020 года опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 82 рублей

© Fotolia / kkolosovДоллары, рубли и евро
Доллары, рубли и евро - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Fotolia / kkolosov
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рубль резко растет к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля.
Так, доллар падал до 69,82 рубля — минимума с июня 2020-го, а евро — до 81,28 рубля, минимума с июля того же года.
К 13:42 мск курс доллара расчетами "завтра" терял 98 копеек, опустившись до 70,11 рубля, курс евро снижался на 1,07 рубля — до 81,58.
Положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Так, ЦБ повысил этот показатель сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 годовых. При этом аналитики ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта.
Кроме того, снизился и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Он потерял 0,15 процента, опустившись до 93,63 пункта. На этом фоне мировые цены на нефть перешли к росту, так как более дешевый доллар делает сырьевые товары доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
К 13:04 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали до 85,06 доллара за баррель, а на WTI — до 82,84 доллара.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 17:04Сказано в эфире
"Дело дошло до того …" Эксперт объяснил резкий скачок цен на нефть
 
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