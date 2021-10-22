https://ria.ru/20211022/valyuta-1755787604.html

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 22.10.2021

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Рубль резко растет к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:56

2021-10-22T13:56

2021-10-22T14:51

экономика

курс рубля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103598/93/1035989372_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_607a29241575b23a9c7b3db8198295ff.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рубль резко растет к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля.Так, доллар падал до 69,82 рубля — минимума с июня 2020-го, а евро — до 81,28 рубля, минимума с июля того же года.К 13:42 мск курс доллара расчетами "завтра" терял 98 копеек, опустившись до 70,11 рубля, курс евро снижался на 1,07 рубля — до 81,58.Положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Так, ЦБ повысил этот показатель сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 годовых. При этом аналитики ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта. Кроме того, снизился и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Он потерял 0,15 процента, опустившись до 93,63 пункта. На этом фоне мировые цены на нефть перешли к росту, так как более дешевый доллар делает сырьевые товары доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.К 13:04 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали до 85,06 доллара за баррель, а на WTI — до 82,84 доллара.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/neft-1755072710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курс рубля