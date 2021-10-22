https://ria.ru/20211022/uyazvimost-1755821436.html

"Очнитесь!" В НАТО запаниковали из-за новой российской новинки

"Очнитесь!" Минобороны Британии указало на уязвимость НАТО перед Россией - РИА Новости, 22.10.2021

"Очнитесь!" В НАТО запаниковали из-за новой российской новинки

Западным странам необходимо осознать опасность программ Москвы и Пекина по разработке ракет, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес на встрече министров... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:04

2021-10-22T16:04

2021-10-22T22:59

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Западным странам необходимо осознать опасность программ Москвы и Пекина по разработке ракет, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес на встрече министров стран НАТО в Брюсселе."Я определенно считаю, что Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные", — цитирует его Financial Times.По словам Уоллеса, союзники по Альянсу должны разобраться, какое именно оружие испытывают Москва и Пекин, какая у него максимальная дальность и скорость.Министр выразил опасения, что российские и китайские военно-технические новинки превосходят вооружения НАТО. Особенно, если речь идет о таких областях, как космос или кибернетика."Здесь мы можем быть уязвимы", — заключил он.Накануне Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По мнению собеседников издания, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, так как они не ожидали от него такого оружейного потенциала.В Кремле ответили, что Россия не рассматривает эти пуски как угрозу, и отметили, что Пекин развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.

https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html

https://ria.ru/20210719/giperzvuk-1741819826.html

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в мире, китай, великобритания, нато, россия