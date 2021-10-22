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Офицер НАТО пригрозил Кремлю из-за Украины
Офицер НАТО сделал России "предупреждение" из-за Украины - РИА Новости, 22.10.2021
Офицер НАТО пригрозил Кремлю из-за Украины
У Кремля есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО, заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:09
2021-10-22T23:23
в мире
украина
сша
дмитрий песков
нато
военно-морские силы сша
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. У Кремля есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО, заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах."Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — сказал он в комментарии украинской газете "Обозреватель", комментируя позицию Москвы.Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае "альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, выходящим за красные линии национальных интересов России. Он также добавил, что такое развитие событий может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, военно-морские силы сша, россия
22:09 22.10.2021 (обновлено: 23:23 22.10.2021)
 
Офицер НАТО сделал России "предупреждение" из-за Украины

Капитан ВМС США Гарри Табах призвал Кремль опасаться вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. У Кремля есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО, заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.
"Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — сказал он в комментарии украинской газете "Обозреватель", комментируя позицию Москвы.
Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае "альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, выходящим за красные линии национальных интересов России. Он также добавил, что такое развитие событий может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
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"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОВоенно-морские силы СШАРоссия
 
 
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