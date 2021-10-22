https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

Офицер НАТО пригрозил Кремлю из-за Украины

Офицер НАТО сделал России "предупреждение" из-за Украины - РИА Новости, 22.10.2021

Офицер НАТО пригрозил Кремлю из-за Украины

У Кремля есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО, заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:09

2021-10-22T22:09

2021-10-22T23:23

в мире

украина

сша

дмитрий песков

нато

военно-морские силы сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. У Кремля есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО, заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах."Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — сказал он в комментарии украинской газете "Обозреватель", комментируя позицию Москвы.Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае "альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, выходящим за красные линии национальных интересов России. Он также добавил, что такое развитие событий может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, военно-морские силы сша, россия