22:09 22.10.2021 (обновлено: 23:23 22.10.2021)
Офицер НАТО сделал России "предупреждение" из-за Украины
Капитан ВМС США Гарри Табах призвал Кремль опасаться вступления Украины в НАТО
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
"Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — сказал он в комментарии украинской газете "Обозреватель", комментируя позицию Москвы.
Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае "альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, выходящим за красные линии национальных интересов России. Он также добавил, что такое развитие событий может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, выходящим за красные линии национальных интересов России. Он также добавил, что такое развитие событий может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
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