https://ria.ru/20211022/ukraina-1755808100.html

Украинцам предрекли энергетическую катастрофу

Украинцам предрекли энергетическую катастрофу - РИА Новости, 22.10.2021

Украинцам предрекли энергетическую катастрофу

Экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайщее время. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:06

2021-10-22T15:06

2021-10-22T15:32

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алексей оржель

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайщее время."Если говорить о наличии природного газа в газохранилищах, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу. У нас на складах угля на теплоэлектростанциях уже меньше 100 тысяч тонн, а должно быть 2,7 миллиона тонн", — заявил он в эфире Четвертого канала.По его словам, заявления нынешнего руководства страны о закупках топлива значительно расходятся с реальностью."Когда я возглавлял министерство, я каждый день собирал аналитику, информацию по каждой точке, по железной дороге — не просто так есть две позиции: законтрактованные какие-то объемы и реальные объемы на складах теплоэлектростанций", — добавил Оржель.Ранее бывший депутат Верховной рады генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль заявил, что, если Киев не сможет договориться с Москвой о дальнейших поставках газа, Украине придется переходить на дрова и солому.

https://ria.ru/20211017/ukraina-1754860207.html

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в мире, украина, киев, москва, мвд украины, верховная рада украины, геннадий москаль, алексей оржель